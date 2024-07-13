Розрахунок Путіна – дотягнути до листопада, - Фейгін

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Розрахунок Путіна – дотягнути до листопада, бо все одно робить ставку на Трампа. Він вважає, що Трамп на якийсь момент, до речі, це не факт, я в цьому не впевнений, дійсно збентежить Європу, тому що проголошує антиєвропейські плани. Гадає, що Європа себе недостатньо фінансує, що не можна покладатися лише на США, які повинні будуть захищати. Відома заява минулого року в Кароліні, де він сказав: "Абсолютно ні", - на запитання, чи захищатиме він Європу, якщо на них нападе Росія", - прокоментував опозиційний політик.

За його словами, Трамп незрозуміло артикулює питання плану підтримки України. То каже, що не даватиме зброю, якщо Київ не піде на переговори, а переговори мають завершитися на користь України. І якщо Україна схвалить, то лише таке рішення буде прийняте. Ці тези суперечливі.

"Тим більше моя думка така, що Трампу не дадуть припинити постачання й допомогу Україні. Не дадуть, тому що протидія в конгресі та інших місцях не дозволить йому, як це бувало в першу його каденцію у 2016-2020 роки, просто взяти й припинити. Тому все ж таки розрахунки з боку Путіна вибудовуються на Трампа. І цей період має створити страх, мовляв, а ось прийде Трамп – буде ще гірше, нумо до листопада принаймні розпочнемо цей мирний процес. І від цього звучать заяви, що до кінця 2024 року, як кажуть вони, переговори точно розпочнуться. Це сказали в Пекіні й це сказали в Москві. Чому? Тому що 20 січня інавгурація Трампа, якщо він переможе на виборах. Виходитимемо поки що з цієї конструкції, що Трамп дійсно має шанс перемогти на виборах у США. Хоча питання відкрите, може бути й по-іншому", - зауважив Марк Фейгін.