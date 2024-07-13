Розрахунок Путіна – дотягнути до листопада, - Фейгін
Російський опозиційний політик Марк Фейгін в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що російський диктатор Володимир Путін намагається довести, що з президентством Дональда Трампа ситуація погіршиться у російсько-українській війні, тому до листопада треба розпочати мирний процес
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Розрахунок Путіна – дотягнути до листопада, бо все одно робить ставку на Трампа. Він вважає, що Трамп на якийсь момент, до речі, це не факт, я в цьому не впевнений, дійсно збентежить Європу, тому що проголошує антиєвропейські плани. Гадає, що Європа себе недостатньо фінансує, що не можна покладатися лише на США, які повинні будуть захищати. Відома заява минулого року в Кароліні, де він сказав: "Абсолютно ні", - на запитання, чи захищатиме він Європу, якщо на них нападе Росія", - прокоментував опозиційний політик.
За його словами, Трамп незрозуміло артикулює питання плану підтримки України. То каже, що не даватиме зброю, якщо Київ не піде на переговори, а переговори мають завершитися на користь України. І якщо Україна схвалить, то лише таке рішення буде прийняте. Ці тези суперечливі.
"Тим більше моя думка така, що Трампу не дадуть припинити постачання й допомогу Україні. Не дадуть, тому що протидія в конгресі та інших місцях не дозволить йому, як це бувало в першу його каденцію у 2016-2020 роки, просто взяти й припинити. Тому все ж таки розрахунки з боку Путіна вибудовуються на Трампа. І цей період має створити страх, мовляв, а ось прийде Трамп – буде ще гірше, нумо до листопада принаймні розпочнемо цей мирний процес. І від цього звучать заяви, що до кінця 2024 року, як кажуть вони, переговори точно розпочнуться. Це сказали в Пекіні й це сказали в Москві. Чому? Тому що 20 січня інавгурація Трампа, якщо він переможе на виборах. Виходитимемо поки що з цієї конструкції, що Трамп дійсно має шанс перемогти на виборах у США. Хоча питання відкрите, може бути й по-іншому", - зауважив Марк Фейгін.
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30 червня колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має поступитися Росії частиною своїх тимчасово окупованих територій, а собі лишити те, що "заробили", аби припинити війну. Натомість радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів йому та зазначив, що Україна не відмовлятиметься від територій, це питання самоповаги.
Трамп також заявив, що міг би змусити президента України Володимира Зеленського укласти мирну угоду з президентом РФ Володимиром Путіним протягом 24 годин після повернення до Білого дому.
- 3 липня у виданні Politico писали, що кандидат у президенти США Дональд Трамп має план щодо НАТО, який зокрема передбачає "дворівневу систему" Альянсу, зобовʼязання не розширяти його на Схід, а також переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо українських територій.
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