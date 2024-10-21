Розсікли наше угруповання на два плацдарми, - депутат Харківської міськради Ткачук про ситуацію на Куп’янському напрямку

Про це він повідомив в етері Еспресо.

Богдан Ткачук розповів, що на Куп'янському напрямку ситуація складна.

"Вони (росіяни, - ред.) вже розсікли по факту наше угруповання на два плацдарми, бо те, що залишилося до річки Оскіл дійти, вони намагаються, зазнають втрат. Вчора, здається, у них був штурм механізований, вони зазнали втрат, відступили, але продовжують ці накати робити різними способами. Намагалися прорватися до переправи через річку Оскіл, бо мости там усі зірвані, там просто стоять дамби насипні, труби, дамби. Вода піднялась, бо дощі пройшли, і вони намагаються туди прорватися і закріпитися, скажімо, на східному березі й далі наші плацдарми штурмувати, вибивати нас на західний берег", - зазначив він.

21 жовтня Юрій Федоренко, командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, висловив думку, що форсування р. Оскіл не є можливим для противника без зайняття ним лівобережного плацдарму.



