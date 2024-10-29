"Розуміють, що це дорога в один кінець": росіяни частіше відмовляються іти на штурм в Запорізькій області, - Атеш

Про це інформує партизанський рух "Атеш".

За даними агентів зі 1440-го мотострілецького полку, окремі взводи росіян відмовляються переходити в наступ у Запорізькій області. Відмовників затримала військова поліція.

"Всі розуміють, що штурм української оборони – це дорога в один кінець. І подібні випадки трапляються дедалі частіше", – йдеться у повідомленні.

В "Атеш" зазначили, що у зв'язку з ситуацією російське командування планує залучати на зазначений напрямок нові підрозділи та замінювати формування, що пішли, строковиками.

"Це відбувається на тлі запевнень військово-політичного керівництва про те, що військовослужбовці строкової служби не братимуть участі в "СВО", – підкреслили партизани.