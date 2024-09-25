Розвідка Британії: війська РФ наступають на Вугледар із трьох боків
Російська армія досягла нових успіхів у районі Вугледара на Донеччині. Ймовірно, ворог наступає на місто з трьох сторін
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що ворог не полишає спроб атакувати позиції Сил оборони біля Вугледару. Ворог веде бої на околицях міста.
"Цілком імовірно, що російські війська продовжуватимуть тиск на цю добре захищену частину лінії протягом наступного тижня", - припускають у розвідці.
Яка ситуація на інших напрямках
У центральній частині Донецької області російські війська ведуть бої у східній частині Торецька та на південь від Покровська. Проте російський наступ навколо Часового Яру сповільнився.
"Цілком імовірно, що російські війська атакують кілька об’єктів одночасно, щоб розтягнути українські сили. Однак це також завадило Росії зосередити сили в одній точці лінії, щоб мати більш значний ефект", - додали у розвідці.
- 24 вересня у DeepState повідомили, що російська окупаційна армія намагається зрівняти з землею Вугледар на Донеччині. Ситуація навколо міста "критична та продовжує ускладнюватися".
- Інститут вивчення війни повідомляє, що захоплення Вугледара навряд чи дасть російським військам якусь особливу оперативну перевагу для подальших наступальних операцій у західній частині Донецької області.
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