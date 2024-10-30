Розвідка Південної Кореї: "Серед військ КНДР на Курщині є практично підлітки"

Про це повідомляє Yonhapnews.

"У нас є розвідувальні дані про те, що передова група, включаючи заступника начальника генерального штабу Корейської народної армії Кіма Ен Бока, рухається до лінії фронту, і ми це підтверджуємо. У заступника начальника штабу Кіма є концепція свого роду передової групи щодо ракети KN-23 (північнокорейська версія ракети "Іскандер"), - йдеться у повідомленні.

Розвідка проаналізувала: "Можуть бути аспекти, які свідчать про те, що рух північнокорейських військ до Курська (Росія) є неминучим".

Однак комітет з розвідки визнав, що важко точно сказати, скільки особового складу "Штурмового корпусу" (11-го корпусу армії Північної Кореї) було розгорнуто на передовій".

За оцінками Національної розвідувальної служби, північнокорейським солдатам, направленим до Росії, було в основному близько 20 років, а деякі були майже підлітками.

Водночас наголошується, що вони вже пройшли базову бойову підготовку, яку вони повинні пройти як "Штурмовий корпус", тому ніколи не можна недооцінювати їхню бойову здатність.

Національна служба розвідки заявила, що приблизно 4 тис. північнокорейських військових, направлених до Росії цього року, за оцінками, отримують місячну зарплату близько $800.