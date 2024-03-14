Розвиток оборонної співпраці та конференція з відновлення України: Зеленський провів розмову з Шольцом
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 14 березня, провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом
Про це Зеленський повідомив у telegram.
Спершу він подякував Шольцу та німецькому народові за тривалу підтримку України та її фіксацію у двосторонній безпековій угоді; приєднання до зусиль Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ.
"Привітав затвердження Європейською комісією проєкту переговорних рамок. Україна завершила виконання всіх чотирьох законодавчих кроків, визначених Європейською комісією у Пакеті розширення, що є підставою для схвалення переговорної рамки. Тепер крок за державами-членами. Якнайшвидша реакція партнерів продемонструє відданість курсу на вступ України до ЄС", - написав президент.
Також Зеленський з Шольцом обговорили подальшу політичну, економічну та оборонну співпрацю. Вказано, що останню планують розвивати як на рівні держав, так і на рівні представників оборонно-промислового комплексу. Крім того, Зеленський висловив думку щодо локалізації оборонного виробництва в Україні.
Також президент передав німецькому канцлеру пріоритетні потреби Сил оборони. Йдеться про бронетехніку, артилерію та ППО.
"Обмінялися думками щодо результатів Конференції з підтримки України в Парижі 26 лютого та скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів Веймарського трикутника, яка відбудеться у пʼятницю в Берліні за участі Олафа Шольца, Еммануеля Макрона та Дональда Туска. Окрім цього, обговорили організацію Конференції з відновлення України (URC-2024) у Берліні в червні. Відзначив участь представника Німеччини в підготовці Глобального саміту миру", - додав Зеленський.
- Президент Франції Еммануель Макрон 15 березня відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, щоб зменшити напруженість навколо України. До зустрічі приєднається прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.46 Купівля 38.46Продаж 38.96
- EUR Купівля 41.99Продаж 42.76
- Актуальне
- Важливе