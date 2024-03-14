Розвиток оборонної співпраці та конференція з відновлення України: Зеленський провів розмову з Шольцом

Про це Зеленський повідомив у telegram.

Спершу він подякував Шольцу та німецькому народові за тривалу підтримку України та її фіксацію у двосторонній безпековій угоді; приєднання до зусиль Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ.

"Привітав затвердження Європейською комісією проєкту переговорних рамок. Україна завершила виконання всіх чотирьох законодавчих кроків, визначених Європейською комісією у Пакеті розширення, що є підставою для схвалення переговорної рамки. Тепер крок за державами-членами. Якнайшвидша реакція партнерів продемонструє відданість курсу на вступ України до ЄС", - написав президент.

Також Зеленський з Шольцом обговорили подальшу політичну, економічну та оборонну співпрацю. Вказано, що останню планують розвивати як на рівні держав, так і на рівні представників оборонно-промислового комплексу. Крім того, Зеленський висловив думку щодо локалізації оборонного виробництва в Україні.

Також президент передав німецькому канцлеру пріоритетні потреби Сил оборони. Йдеться про бронетехніку, артилерію та ППО.

"Обмінялися думками щодо результатів Конференції з підтримки України в Парижі 26 лютого та скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів Веймарського трикутника, яка відбудеться у пʼятницю в Берліні за участі Олафа Шольца, Еммануеля Макрона та Дональда Туска. Окрім цього, обговорили організацію Конференції з відновлення України (URC-2024) у Берліні в червні. Відзначив участь представника Німеччини в підготовці Глобального саміту миру", - додав Зеленський.