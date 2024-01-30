Салліван зустрівся з очільником МЗС Китаю: говорили про війну РФ проти України
Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час закритої зустрічі обговорив із главою МЗС Китаю Ван І низку питань, зокрема війну РФ проти України
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
Кірбі зазначив, що закрита зустріч Саллівана і Ван І тривала понад 12 годин. Сторони оцінили прогрес у ключових питаннях після переговорів між президентом США Джо Байденом та китайським лідером Сі Цзіньпінем у листопаді.
Учасники переговорів також провели конструктивні дискусії щодо глобальних та регіональних питань, у тому числі пов’язаних з війною Росії проти України, подіями на Близькому Сході, у Південнокитайському морі та на Корейському півострові.
- Президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін у середині листопада досягли угоди про відновлення переговорів на військовому рівні між країнами.
- Раніше повідомлялося, що з 26 по 29 січня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї перебуватиме з візитом у Таїланді для проведення нового раунду переговорів із радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.
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