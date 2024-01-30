Салліван зустрівся з очільником МЗС Китаю: говорили про війну РФ проти України

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

Кірбі зазначив, що закрита зустріч Саллівана і Ван І тривала понад 12 годин. Сторони оцінили прогрес у ключових питаннях після переговорів між президентом США Джо Байденом та китайським лідером Сі Цзіньпінем у листопаді.

Учасники переговорів також провели конструктивні дискусії щодо глобальних та регіональних питань, у тому числі пов’язаних з війною Росії проти України, подіями на Близькому Сході, у Південнокитайському морі та на Корейському півострові.