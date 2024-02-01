Санкції та штрафи: у Туреччині повідомили про покарання суден РФ, що прямують з Криму
Туреччина, коли має достатньо інформації про судна, що прямують в її порти з Криму, застосовує до них санкції, зокрема повертає їх назад і накладає штрафи
Про це йдеться у заяві міністерства транспорту та інфраструктури Туреччини після двосторонньої зустрічі міністра Абдулькадіра Уралоглу з віцепрем'єр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим, повідомляє Укрінформ.
"Оскільки кораблі, які йдуть звідти (з Криму в Туреччину, - ред.), вимикають автоматичну систему розпізнавання, ми можемо не знати точно, звідки вони. Я хочу, щоб ви знали, що коли ми це фіксуємо, то також застосовуємо санкції, наприклад, повертаємо їх назад, суворо штрафуємо", - повідомили в міністерстві.
Міністр Уралоглу нагадав, що Туреччина увійшла до п'ятірки країн, які підтримали скликання екстреного засідання Міжнародної морської організації (IMO) через російсько-українську війну.
Також він наголосив на незмінній позиції Туреччини щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.
"Для нас цілісність і безпека України абсолютно важливі, і наш президент продемонстрував дуже чітку волю в цьому контексті. Сподіваюся на скоре встановлення миру. Цілісність України буде забезпечена й ми розвиватимемо наші відносини. Але й в нинішніх умовах ми прагнемо досягати найкращого", - сказав Абдулкадір Уралоглу.
Турецький міністр також повідомив, що в Україні залишаються 12 кораблів, які потребують повернення.
- 31 січня на Форумі з відновлення України, що відбувся у Стамбулі, створена спільна робоча українсько-турецька група з відбудови, яка підтримуватиме інфраструктурні проєкти.
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