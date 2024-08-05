СБУ повідомила про підозру командиру авіаполку РФ, який керував ударами по енергосистемі України
Служба безпеки зібрала доказову базу на командира 121-го важкого бомбардувального полку ВПС РФ Олега Скітського, який причетний до ракетних ударів по критичній інфраструктурі України
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Задокументовано, що за наказами полковника Олега Скітського його підлеглі здійснювали масовані повітряні атаки на енергосистему України.
Основними цілями ворога були ключові енергогенерувальні підприємства та електропідстанції в Київській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях.
Для вогневого ураження енергооб’єктів окупанти підіймали в повітря ракетоносці-бомбардувальники Ту-95, з яких випускали по Україні стратегічні крилаті ракети Х-101, встановили правоохоронці.
У результаті ворожих обстрілів були загиблі й десятки поранених серед цивільного населення нашої держави.
Крім того, атаки РФ на критичну інфраструктуру України призвели до масового знеструмлення в холодну пору року житлових будинків, лікарень, шкіл та дитсадків.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Скітському про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв ведення війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.
- У суботу, 22 червня, Служба безпеки України повідомила про підозру російському полковнику Олександру Лазарєву, який під час боїв на Харківщині навесні 2022 року віддавав накази бити по будинках цивільних.
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