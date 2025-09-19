СБУ викрила чотирьох агентів ФСБ, які зливали росіянам локації Сил оборони на Донеччині та Дніпровщині

Про це повідомляє СБУ.

СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, яка зливала рашистам дані про систему оборони на Донеччині та Дніпровщині.

За результатами багатоетапної спецоперації в обох регіонах одночасно затримано чотирьох російських агентів. Двоє з них діяли в парі, а інші – порізно, але всі вони мали одного спільного куратора з РФ.

Як встановило розслідування, двоє спільників збирали розвіддані по Дніпру, де працювали на місцевій продбазі.

За інструкцією російського спецслужбіста агенти повідомляли йому адреси військових частин, які закуповували продукти на їхньому складі. Для цього вони приховано фотографували товарні накладні з реквізитами отримувачів та месенджером надсилали кураторові.

Ще двоє затриманих – завербовані ФСБ мешканці Краматорського району. Один з них – працівник місцевої пошти, який під виглядом робочих поїздок фіксував укріпрайони ЗСУ поблизу передової.

Інший фігурант – зі спеціально облаштованого місця знімав на відео рух вантажних ешелонів українських військ у напрямку східного фронту.

"Співробітники СБУ завчасно викрили російську агентуру, задокументували її злочини і затримали кожного фігуранта. За матеріалами справи, двоє агентів з Дніпра були завербовані ворогом, коли шукали "легких заробітків" у телеграм-каналах. Інші потрапили в поле зору ФСБ через своїх родичів на тимчасово окупованій території", - уточнили в СБУ.

Усім затриманим повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

