Середній вік бійця бригади "Рубіж" не перевищує 30 років, - офіцер Черняк

Про це розповів офіцер бригади «Рубіж» НГУ Володимир Черняк в етері Еспресо.

"Загалом, якщо ми навіть подивимося на якісь соціологічні опитування за кордоном (щодо того, скільки чоловіків призовного віку готові долучитися до війська, - ред.), наприклад, в європейських країнах, то там ситуація навіть набагато гірша буде, ніж в Україні. Так як потрібно розуміти, що люди, звикші до комфортного життя, вони не настільки охочі готові ризикувати, зокрема, своїм життям, комфортом свого життя. Проте в Україні, на відміну від Європи, все ж ситуація набагато краща і до бригади "Рубіж" приходять багато молодих і вмотивованих військовослужбовців. Я б навіть сказав, що середній вік бійця бригади "Рубіж" явно не перевищує 30 років, що є дуже хорошим показником", - розповів він.

Володимир Черняк зауважив, що в бригаді "Рубіж" несуть службу дуже багато молодих, вмотивованих бійців, які показують неймовірні результати, особливо, якщо говорити про піхоту, яка є основою всього війська.

"В 2025 році тримати оборону на лінії бойового зіткнення - це щось на межі людських можливостей, проте бійці з цим успішно справляються. І це показує ще раз те, що українське суспільство, його представники, які все ж зробили цей вибір приєднатися до війська, зокрема до бригади Рубіж, вони усвідомлюють свою роль та значимість в російсько-українській війні, це не може не радувати", - зазначив він.

Офіцер також розповів, що наращі у бригаді "Рубіж" є відкритий збір на наземні дрони. Ціль збору: 900 тис. грн.

Долучитися до збірки можна за посиланням. Номер картки банки: 4441 1111 2821 7100.

"Зараз збираємо на наземні роботизовані комплекси, тобто наземні дрони. В умовах постійного постійних намагань противника контролювати логістику Сил оборони України ці дрони стали новим доволі успішним рішенням до закриття логістичних питань. Так як ворог полює всіма способами і відслідковує логістичні логістичні маршрути, полює всіма способами за автотранспортом, за броньованим транспортом, навіть за мотоциклами, якщо вони стараються здійснювати логістичні дії. Так як він зрозумів, що якщо не буде логістики, то бойових дій в принципі також не буде. Натомість наземні дрони, які є малопомітними, малогабаритними, вони дозволяють до декількох сотень кілограм корисного навантаження заставляти безпосередньо на лінію бойового зіткнення, тобто це як боєприпаси, вода, їжа. І в принципі все, що тільки можна доставити, вони це роблять. Потрібно розуміти, що потрібно масштабувати таку тактику використання наземних дронів. Саме тому зараз ми відкрили збір на додаткові і це вирішить дуже багато логістичних питань, зокрема для військовослужбовців бригади "Рубіж", - додав Володимир Черняк.