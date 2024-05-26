Середній вік українських захисників становить 44 роки, - Bloomberg

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

"Попри новий закон про мобілізацію, який знижує призовний вік, трудові ресурси залишаються проблемою", - кажуть в інформаційному агентстві.

Високопоставлений військовий чиновник розповів Bloomberg на умовах анонімності, що середній бойовий вік захисників ЗСУ становить 43-45 років.

За словами Павла Нарожного, який збирає кошти для українських бійців, більшості захисників, з якими він спілкується, по 40-45 років.

"Молодші люди — особливо молодші за 30 — трапляються відносно рідко", - додав волонтер.

Також Bloomberg акцентує увагу на старіння в українському суспільстві.

"Це була проблема вчора. І стає тільки гірше", - висловився щодо цього співробітник аналітичного центру "Центр Разумкова" Олексій Мельник.

Відповідно до даних ООН станом на 2022 рік, старших громадян України було більше, ніж молодших. Найбільше українців було віком 38 років - 714 тис., 61-річних людей було 632 тис. і їх було менше від 36-річних - 696 тис.

Натомість статистика свідчить про спад чисельності українців віком від 13 до 21 року - 13-річних осіб проживало 486 тис., коли 21-річних майже вдвічі менше - 252 тис.

"Ми не знаємо, як довго триватиме війна, які ресурси нам знадобляться і як довго", - сказав Bloomberg член парламентського комітету з питань безпеки та оборони, нардеп Сергій Рахманін.

У матеріалі додають, що торік російський ексміністр оборони Сергій Шойгу оголосив плани збільшення війська ЗС РФ із 1,15 млн осіб до 1,5 млн.

"В Україні наймання залишається проблемою. Ідею про те, що молодь повинна уникати поля бою, було закріплено в законі, донедавна призов на військову службу здійснювався лише для осіб старше 27 років. Нещодавно його було знижено до 25, але ситуація погіршується неефективним викликом тих, хто потрапляє в цільовий діапазон. Серед населення, переміщеного через бойові дії, багато молодих людей неможливо знайти", - зазначають у матеріалі.