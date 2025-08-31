Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Щоб розв'язати проблему з водою в окупованому Донецьку росіянам потрібно зупиняти бойові дії, - Андрющенко
Ексклюзив

Щоб розв'язати проблему з водою в окупованому Донецьку росіянам потрібно зупиняти бойові дії, - Андрющенко

Віталій Бесараб
31 серпня, 2025 неділя
12:15
Війна з Росією Вода

Для розв'язання проблеми з водою в Донецькій області потрібно зупинити бойові дії, щоб допустити спеціалістів для перевірки каналу Сіверського Донця й обладнання, яке забезпечує водопостачання

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Швидко ліквідувати наслідки того, що в окупований Донецьк залишився без води, точно не вийде. Для цього потрібно витрати чимало часу. Насправді якщо розбиратись в цьому питанні, ми спілкувались з експертами, які займаються водними гідросистемами і були залучені до розробки певних рішень по Маріуполі, а свого часу були залучені ще до радянських гідросистем, то вони говорять, що для цього потрібно щонайменше рік. Окрім, того, що потрібно займатись каналом Сіверського Донця, потрібно зупиняти бойові дії. Потім перевірити сам канал, обладнання, яке забезпечувало водопостачання і провести інвентаризацію всіх водойм, а лише потім можливе розв'язання проблеми й повернути воду в населені пункти Донецької області", - розповів він.

За словами Андрющенка, в окупованому Донецьку рівень води опустився настільки, що на рівні 100 метрів є доступ тільки до технічної води.

"Це єдине рішення. Дон, який росіяни намагались перекинути, щоб розв'язувати проблему, не здатний забезпечити потреби Донецька, не говорячи вже про всю область. Інших рішень немає. Настільки низько опустився рівень води, що в Донецьку свердловина на рівні 100 метрів не має води. яку можна використовувати для приготування їжі й щоб пити", - підсумував експерт.

Чому в ОРДО немає води. Основні причини

У нещодавній бесіді з Путіним ватажок терористів "ДНР" виокремив такі головіні причини відсутності води у центральній системі водопостачання окупованих районів Донецької області (ОРДО):

1) 50% води йшло водоводом Сіверський Донець - Донбас, але зараз він не діє, оскільки, як висловився Пушилін, Україна "влаштувала водну блокаду";

2) ще 50% надходило з резервних водосховищ - які, як відомо, нинішнього 2025 року зміліли через спеку;

3) не ремонтовані з 90-их років водопровідні мережі, які ще більше псуються за умов нерегулярного використання.

Зі свого боку проукраїнський журналіст, розслідувач та блогер Денис Казанський, який ще 2014 року переїхав з Донецька до Києва, але продовжує вивчати та висвітлювати проблематику рідного краю, наводить три причини нинішнього неналежного водопостачання Донецько-Макіївської агломерації та Маріуполя:

  • повне ігнорування Москвою та призначеними Кремлем місцевими керівниками базових потреб донеччан - окупанти не займаються комунальним господарством;
  • руйнування внаслідок бойових дій водоводу Сіверський Донець - Донецьк, що проходив через місця найзапекліших боїв у Бахмуті, Часовому Ярі, Торецьку;
  • обміління водосховищ, за якими окупанти теж не стежать.

"У відсутності води винен Путін і влаштована ним війна", - заявляє Казанський.

Не буде на Донеччині армії РФ, не вестимуться бойові дії, повернеться українська юрисдикція й тоді знову буде вода, - запевняє журналіст.

Читайте також: В окупованому Донецьку чиста вода лишилася тільки у бутлях за ціною 10,50 грн/літр

Так звана технічна вода, яку через кожні 3-4 дні на кілька годин (зазвичай на 3-4 години) дають донеччанам та маріупольцям, наголошує Казанський, через надзвичайну концентрацію у ній піску та шкідливих речовин являє собою руду каламуть й взагалі ні до чого не придатна навіть після відстоювання. Та й вище першого-другого поверху її подача не підіймається, тож аби набрати собі навіть такої рідини мешканцям багатоповерхівок слід спускатися до підвалів.

Під загрозою наступний опалювальний сезон у Донецьку, Макіївці, Маріуполі, адже води для опалювальної системи нині тим більше немає. 

Вже зупиняються і без того нечисленні підприємства. Починається нова хвиля відткоку населення з ОРДО.

Через антисанітарію, бо ж води немає й для каналізації, є ризик виникнення епідемій.

Зі свого боку Кремль розпорядився почати підвозити воду цистернами та прокласти водовід з річки Дон (РФ), проти особисто Путін визнав такі заходи частковими та не до кінця ефективними.
 

Київ
