Щомісячно навчаються до тисячі окупантів: партизани розвідали тренувальну базу РФ на Луганщині
Партизанський рух "Атеш" провів розвідку на тренувальній базі російських військових у тимчасово окупованій Луганській області. Там щомісячно навчаються до тисячі загарбників
Про це повідомляє "Атеш".
Зазначається, що тренувальна база знаходиться в 30 км від Слов'яносербська. На ній щомісяця навчаються до тисячі окупантів.
За даними партизанів, на навчаннях однієї зі штурмових груп окупантів при виконанні вправ зі стрільби через необережність було смертельно поранено одного з військовослужбовців РФ.
"Крім штурмових груп, тут також навчають медиків, саперів та снайперів. Через величезну територію полігону, навчатися можуть і танкісти, у тому числі проходити обкатку на танках", - йдеться у повідомленні.
Координати: 47.13591, 36.97634
- Напередодні партизани підірвали залізничне полотно на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом, тим самим завадивши доставці до РФ північнокорейських боєприпасів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.51 Купівля 40.51Продаж 41.01
- EUR Купівля 43.77Продаж 44.52
- Актуальне
- Важливе