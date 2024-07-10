Щомісячно навчаються до тисячі окупантів: партизани розвідали тренувальну базу РФ на Луганщині

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що тренувальна база знаходиться в 30 км від Слов'яносербська. На ній щомісяця навчаються до тисячі окупантів.

За даними партизанів, на навчаннях однієї зі штурмових груп окупантів при виконанні вправ зі стрільби через необережність було смертельно поранено одного з військовослужбовців РФ.

"Крім штурмових груп, тут також навчають медиків, саперів та снайперів. Через величезну територію полігону, навчатися можуть і танкісти, у тому числі проходити обкатку на танках", - йдеться у повідомленні.

Координати: 47.13591, 36.97634