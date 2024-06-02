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Ексклюзив

Щось обов'язково станеться: полковник Грант про розвиток подій на лінії фронту найближчими місяцями

2 червня, 2024 неділя
09:14
Війна з Росією Глен Грант

Полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що може бути несподівана атака противника, яка застане нас зненацька

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Дещо очевидно, що з розвитком війни Росія стає все більш відчайдушною у своїх спробах досягти поставлених цілей. Частішають атаки, на лінію фронту перекидають все більше старої техніки й навіть застосовують інноваційні тактики, такі як використання бойових баггі та мотоциклів для атак. Таким чином, на російську лінію фронту і на офіцерів чиниться тиск, щоб вони досягли результатів. Вони намагатимуться це зробити, але я не думаю, що це буде пов'язано з ядерною зброєю. Швидше за все, це буде несподівана атака, яка застане нас зненацька", - зауважив полковник британської армії у відставці.

На його думку, попри те, що лінія фронту крок за кроком просувається вперед, але у більш широкому плані Росія програє. Вона програє у морі, вона програє на суші, тому що продовжує втрачати своїх людей. Якщо постійно втрачати особовий склад, то врешті-решт закінчаться якісні кадри, які можуть навчати та вести за собою.

"Російські втрати становлять 7-10 солдатів проти 1 українського бійця. Вони можуть протриматись ще якийсь час, але з часом якість ворожих сил неминуче знизиться. І як тоді вони хочуть утримувати лінію фронту? Те, що ще не відбулося, так це масовий бунт росіян десь на лінії фронту, де б численні солдати просто розвернулися і пішли назад", - зазначив військовий експерт.

За його словами, таке вже траплялося в Росії раніше, у 1917 році, і цілком можливо, що це станеться знову.

"Отже, повертаючись до моєї початкової тези, – щось обов'язково станеться. Тільки не просіть мене передбачити, що саме, бо наразі це поза межами моєї уяви. Для України важливо бути готовою до всього, а це означає і проведення ретельного сценарного аналізу для передбачення потенційних загроз, і розробку стратегій реагування. Ми не повинні чекати, поки щось станеться, а потім намагатися це виправити. Ми повинні діяти на випередження, виявляти потенційні виклики та знаходити шляхи їх ефективного подолання", - резюмував Глен Грант.

  • 31 травня в Інституті вивчення війни зазначили, що російська армія перекидає власні сили для зміцнення позицій на Харківському напрямку. Це вказує на можливу другу фазу наступу РФ у регіоні.
  • 1 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що армія РФ атакує на 7 напрямках. З початку доби на фронті відбулося 20 бойових зіткнень. Сили оборони утримують позиції на 7 напрямках та завдають значних втрат російському ворогу.
  • У Росії розробили наземні роботи-камікадзе "Депеша" та "Баггі". Вони вже нібито проходять всебічні випробування, зокрема на фронті в Україні.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
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