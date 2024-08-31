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Ексклюзив

Щось відбувається, що поки що не можна оприлюднювати для загалу: Безсмертний про Курську операцію

Ірена Моляр
31 серпня, 2024 субота
14:00
Війна з Росією Роман Безсмертний

Український політик і дипломат Роман Безсмертний в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зауважив, що територія Курської області – один із поясів, де Радянський Союз розміщував об'єкти протиракетної та протиповітряної оборони

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"По-перше, всі речі, які пов'язані з завданнями Курської операції і які по ходу вирішуються, до них я відношу створення фонду обміну військовополоненими, далі - тема обміну територіями, далі - тема такого ж самого обміну об'єктами атомної енергетики. Разом із тим поза увагою залишається те, що територія Курської області - це один із поясів, де розміщені відповідні об'єкти протиракетної, протиповітряної оборони ще колишнього Радянського Союзу", - зазначив Роман Безсмертний.

За його словами, ці дані, які на сьогодні з'являються в мінімальному обсязі, що там знайдені підземні бункери й так далі, - це лише початок розкриття великої правди. Бо з часом ці речі мають бути оприлюднені і про них будуть знати.

"Я думаю, що, особливо франківці й тернополяни, в лісах і зараз можуть знайти якісь колодязі, глибину яких визначити неможливо. Це колишні об'єкти системи Радянського Союзу. Ми маємо зараз ситуацію, в якій на території Білгородської, Курської, Воронезької, Брянської областей є цілі такі комплекси. І очевидно, що надалі ситуація буде розвиватися, а оце собаче скуління московського фюрера і втеча від тем, від ключової проблеми через обговорення економічних питань, бюджетних питань є свідченням того, що зачепили і його особисто, й усю систему, яку можна віднести до того, що іменувалася "друга армія світу"", - прокоментував політик.

Безсмертний додав, що рефлексія і чеченських підрозділів, і офіцерського складу Росії незвична з точки зору 11 років війни, не говорячи про пресслужби генерального штабу РФ.

"Тобто щось відбувається таке, що знаходиться за лаштунками, скажемо так, свідчень. І друге, зверніть увагу на настрій українського воєнно-політичного керівництва, який навіть у питаннях стосовно того, що необхідно домогтися максимальних дозволів і зняття обмежень щодо застосування зброї американської, британської, французької, - позитивний, чого ми не помічали раніше. Насправді треба зазначити ще те, що в цій ситуації з'явилися аргументи, на які не чекали ні у Вашингтоні, ні в Лондоні, ні в Парижі, ні в Берліні, ні в Брюсселі. Зібрання послів НАТО 28 серпня й швидка відповідь на те, що Альянс збільшить допомогу, очевидно, є відповіддю на ту інформацію, природу якої я не можу визначити, але розумію, що щось відбувається, що поки що не можна оприлюднювати для загалу", - резюмував дипломат.

  • Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що реакція Росії на операцію ЗСУ в Курській області була "повільною і розсіяною".
  • Також 31 серпня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше відреагував на наступ України на території Росії і заявив, що операція ЗСУ у Курській області підпадає під право Києва на самооборону.


 

Теги:
Відео
Україна
Росія
Роман Безсмертний
Радянський Союз
російська армія
ЗСУ
НАТО
Білгород
Курськ
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