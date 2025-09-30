Шість країн НАТО оплатили чотири пакети оборонної підтримки України на понад $2 млрд: ще два — узгоджуються зі США
Шість країн НАТО профінансували чотири пакети оборонної допомоги Україні на суму понад 2 млрд доларів у межах ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Ще два пакети наразі узгоджуються зі США
Про це інформує Офіс президента.
Згідно з повідомленням, перший пакет допомоги на 578 млн доларів профінансували Нідерланди, другий — Данія, Норвегія та Швеція на 495 млн доларів, третій — Німеччина на 500 млн доларів, четвертий на 500 млн доларів — Канада.
Постачання перших двох пакетів розпочалося в середині вересня, а США вже завершили узгодження наповнення третього та четвертого пакетів разом із Канадою та Німеччиною.
"Програма працює, дуже активно допомагає, це саме та програма, що дає нам змогу купувати американську зброю за кошти партнерів у Альянсі. І це такі речі, як ракети для "петріотів", ракети для "хаймарсів"", – наголосив президент.
Наразі американська сторона узгоджує з Україною п’ятий та шостий пакети, а також почалася робота над наповненням сьомого, восьмого, дев’ятого та десятого пакетів. Литва, Латвія, Естонія, Люксембург, Бельгія та Ісландія заявили про готовність зробити внески до п’ятого пакета.
Крім того, Україна розраховує додатково наповнити цю програму в жовтні, а загальною метою є додавати в неї по мільярду доларів щомісяця.
- 18 вересня в Україну прибула перша частина військового обладнання за програмою PURL щодо відправки американської зброї Києву коштом європейських держав.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.57
- EUR Купівля 48.13Продаж 48.86
- Актуальне
- Важливе