Шість країн НАТО оплатили чотири пакети оборонної підтримки України на понад $2 млрд: ще два — узгоджуються зі США

Про це інформує Офіс президента.

Згідно з повідомленням, перший пакет допомоги на 578 млн доларів профінансували Нідерланди, другий — Данія, Норвегія та Швеція на 495 млн доларів, третій — Німеччина на 500 млн доларів, четвертий на 500 млн доларів — Канада.

Постачання перших двох пакетів розпочалося в середині вересня, а США вже завершили узгодження наповнення третього та четвертого пакетів разом із Канадою та Німеччиною.

"Програма працює, дуже активно допомагає, це саме та програма, що дає нам змогу купувати американську зброю за кошти партнерів у Альянсі. І це такі речі, як ракети для "петріотів", ракети для "хаймарсів"", – наголосив президент.

Наразі американська сторона узгоджує з Україною п’ятий та шостий пакети, а також почалася робота над наповненням сьомого, восьмого, дев’ятого та десятого пакетів. Литва, Латвія, Естонія, Люксембург, Бельгія та Ісландія заявили про готовність зробити внески до п’ятого пакета.

Крім того, Україна розраховує додатково наповнити цю програму в жовтні, а загальною метою є додавати в неї по мільярду доларів щомісяця.