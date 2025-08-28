Шмигаль: спроможності України в оборонній сфері зросли у 35 разів за три роки
За три роки спроможності України в оборонній сфері зросли у 35 разів. Наразі працюють близько 900 підприємств та понад 1000 інноваційних команд
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль під час спільного заходу Міністерства цифрової трансформації, Міністерства оборони та кластеру оборонних технологій Brave1 "Вирішальні інновації. Наступні кроки України в технологічній війні", передає Укрінформ.
"За три роки наші спроможності зросли у 35 разів. В екосистемі працюють близько 900 підприємств, понад 1000 інноваційних команд. Це добрий результат. Ми прагнемо, звісно ж, більшого. Об'єднання Міноборони і Мінстратегпрому, тісна співпраця з Міністерством цифрової трансформації створюють новий оборонний контур, нову оборонну політику. Наш пріоритет – це люди, це зброя і це система", - зазначив Шмигаль.
Він додав, що Україна формує технологічну перевагу, спираючись на три засади: на людей, як головну силу і носіїв знань, на мережу ефективних рішень, яка інтегрує всі спроможності – від виявлення до ураження та на промислово-виробничу базу, здатну забезпечити масове постачання на фронт.
За словами міністра, зараз держава активно інвестує в людський капітал.
"Розширюємо участь у закладах вищої освіти у військових розробках, налагодили партнерство з понад 25 освітніми установами, залучаємо студентів до роботи над реальними інноваціями. Запускаємо хаб інновацій. Молодь може працювати над вирішенням пріоритетних оборонних викликів. Нам потрібно більше інженерів, зброярів, аналітиків, IT-спеціалістів", - зазначив Шмигаль, додавши, що наразі планується запуск єдиної державної вертикалі інновацій, яка з'єднає освіту, науку і промисловість.
Міністр оборони закликав виробників зброї разом із державою інвестувати в університети, лабораторії озброєнь, створювати нові стипендії, пов'язані з контрактом на роботу.
Водночас, за його словами, держава використовує величезний потенціал ветеранів та буде ще активніше інтегрувати їх досвід у виробництво, інновації та розвиток ОПК України.
- Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що наприкінці 2025 року або на початку наступного Україна запустить у масове виробництво далекобійну ракету власної розробки "Фламінго".
