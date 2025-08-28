Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Шмигаль: спроможності України в оборонній сфері зросли у 35 разів за три роки

Шмигаль: спроможності України в оборонній сфері зросли у 35 разів за три роки

Катерина Ганжа
28 серпня, 2025 четвер
16:57
Війна з Росією на фото очільник уряду Денис Шмигаль

За три роки спроможності України в оборонній сфері зросли у 35 разів. Наразі працюють близько 900 підприємств та понад 1000 інноваційних команд

Зміст

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль під час спільного заходу Міністерства цифрової трансформації, Міністерства оборони та кластеру оборонних технологій Brave1 "Вирішальні інновації. Наступні кроки України в технологічній війні", передає Укрінформ.

"За три роки наші спроможності зросли у 35 разів. В екосистемі працюють близько 900 підприємств, понад 1000 інноваційних команд. Це добрий результат. Ми прагнемо, звісно ж, більшого. Об'єднання Міноборони і Мінстратегпрому, тісна співпраця з Міністерством цифрової трансформації створюють новий оборонний контур, нову оборонну політику. Наш пріоритет – це люди, це зброя і це система", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що Україна формує технологічну перевагу, спираючись на три засади: на людей, як головну силу і носіїв знань, на мережу ефективних рішень, яка інтегрує всі спроможності – від виявлення до ураження та на промислово-виробничу базу, здатну забезпечити масове постачання на фронт.

За словами міністра, зараз держава активно інвестує в людський капітал.

"Розширюємо участь у закладах вищої освіти у військових розробках, налагодили партнерство з понад 25 освітніми установами, залучаємо студентів до роботи над реальними інноваціями. Запускаємо хаб інновацій. Молодь може працювати над вирішенням пріоритетних оборонних викликів. Нам потрібно більше інженерів, зброярів, аналітиків, IT-спеціалістів", - зазначив Шмигаль, додавши, що наразі планується запуск єдиної державної вертикалі інновацій, яка з'єднає освіту, науку і промисловість.

Міністр оборони закликав виробників зброї разом із державою інвестувати в університети, лабораторії озброєнь, створювати нові стипендії, пов'язані з контрактом на роботу.

Водночас, за його словами, держава використовує величезний потенціал ветеранів та буде ще активніше інтегрувати їх досвід у виробництво, інновації та розвиток ОПК України.

  • Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що наприкінці 2025 року або на початку наступного Україна запустить у масове виробництво далекобійну ракету власної розробки "Фламінго". 
Роман Безсмертний
Автор Марина Клюєва
27 серпня, 2025 середа
Путін виношує значно небезпечніші плани, ніж просто окупація певної частини України, - Безсмертний
Автор Юрій Мартинович
26 серпня, 2025 вiвторок
Третина учнів залишають школи: чому Польща втрачає українських старшокласників
Автор Тарас Загородній
26 серпня, 2025 вiвторок
Рухи Навроцького: Тепер Польща не головна у Східній Європі
2025, четвер
28 серпня
16:49
Микола Матвієнко, Шахтар
Відбулось жеребкування 1/16 фіналу Кубка України: з ким зіграють "Динамо" і "Шахтар"
16:46
Ексклюзив
Атака РФ на Київ 28 серпня, Дарницький район
"Мирні переговори" - прикриття для жорстоких дій: голова ЮНІСЕФ в Україні та повірений у справах Польщі прокоментували атаку РФ на Київ
16:22
OPINION
Путінська відповідь Трампу
16:17
Оновлено
Атака РФ на Київ 28 серпня, Дарницький район
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: у Києві 18 людей загинули, серед них 4 дітей
16:12
Оновлено
"Запхайте в дупу ваші санкції": Роберт "Мадяр" Бровді відреагував на заборону вʼїзду в Угорщину
16:00
OPINION
Ракетні обстріли єднають нас
15:56
Оновлено
МЗС України
МЗС після обстрілу Києва закликало партнерів передати Україні зброю дальнього ураження
15:43
Онуфрій на недільній проповіді (15.12.2024)
Київську митрополію УПЦ визнали афілійованою з РПЦ, що порушує закон України
15:29
вибух, ракетна атака
Росіяни вдарили КАБами по Синельниківському району на Дніпровщині, є загиблий і постраждалі
15:10
Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова представлятиме Україну на премії "Оскар"
15:09
Огляд
Російський "Буян-М" отримав "по зубах" біля Криму: чим небезпечні ці кораблі та скільки їх ще є. Пояснюємо
15:03
Сибіга показав 55 іноземним дипломатам зруйнований РФ будинок у Дарницькому районі Києва
14:39
РФ завдала удару по кораблю "Сімферополь" ВМС України
14:11
Дмитро Пєсков
Пєсков назвав удари по Києву 28 серпня успішними, але підкреслив "зацікавленість" РФ у перемовинах
14:08
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:07
Ексклюзив
нафта
Великі поклади нафти в Росії не експлуатуються через брак технологій, - експерт з енергетики Буковський
14:00
OPINION
На все воля Банкової. Як "перезарядити" парламент на сьомий рік роботи?
13:53
Ексклюзив
Іван Гаврилюк
У ракетах і БПЛА, якими РФ атакувала Україну, були системи наведення виробництва західних країн, — Гаврилюк
13:51
Іран
Велика Британія, Франція і Німеччина розпочнуть процес відновлення санкцій проти Ірану, - Reuters
13:43
Ексклюзив
3D-модель балістичної ракети
Далекобійні ракети мають стати головним інструментом спецоперацій майбутнього, - експерт Бадрак
13:33
Урсула фон дер Ляєн
"Найближчим часом ми представимо наш 19-й пакет жорстких санкцій": фон дер Ляєн після атаки РФ на Україну 28 серпня
13:33
мобілізація
Статус УБД за спрощеною схемою отримали 71 тис. військових з початку року
13:09
Ексклюзив
Україна Польща
Польща втрачає можливість бути активним адвокатом України, - історик Грицак
12:54
Ексклюзив
Єгор Чернєв
Сумніваюся, що хоч одна з країн зможе пересилити себе і направити військовий контингент в Україну, - нардеп Чернєв
12:48
"Потребує особливого контролю та укріплення": ДПСУ облаштовує ділянку кордону з невизнаним Придністров'ям
12:37
У Запоріжжі затримали агента ФСБ, якому росіяни передавали вибухівку для терактів за допомогою дронів
12:30
Війна з Росією, ЗСУ
Хочуть зламати волю народу до спротиву: речник ОСУВ "Дніпро" про напрямки фронту, де окупанти тиснуть найбільше та обстріл Києва
12:13
віце-президент США Джей Ді Венс
"Показала розбіжності": Венс назвав суперечку Зеленського й Трампа в Овальному кабінеті корисною
12:03
OPINION
Масований удар: Росія була і є державою терористом
11:55
Смартфон
"Нагальне питання": нардеп Костенко виступив за запровадження продажу SIM-карт за паспортами
11:45
крилата ракта "Калібр"
ГУР в Азовському морі уразило носія "калібрів" біля Криму
11:39
штучний інтелект
WhatsApp запустить функцію з ШІ, яка допомагатиме створити "ідеальне повідомлення"
11:39
Анонс
Андрій Ярмоленко, "Динамо"
"Динамо", "Шахтар" і "Полісся" зіграють останні матчі у боротьбі за єврокубки: де та коли дивитись
11:32
Оновлено
Атака РФ 28 серпня: в Києві пошкоджено будівлі представництва ЄС та British Council
11:28
На фото: Юрій Бардаш
В Україні заблокували YouTube-канал підсанкційного продюсера Бардаша
11:22
Ексклюзив
Найбільша частка людей у Києві, які спілкуються російською, це якраз майбутнє покоління, - рух "Простір свободи"
11:05
Оновлено
Афіпський НПЗ
У Генштабі підтвердили атаку на НПЗ у двох регіонах РФ, також уражено склади боєприпасів і логістичні об’єкти
10:57
Роман Костенко
Рішення про дозвіл чоловікам до 22 років виїжджати з України навряд чи узгоджували з Генштабом, – нардеп Костенко
10:44
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 28 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:38
відключення електроенергії
Унаслідок атаки РФ пошкоджено енергооб’єкти в кількох областях України: ситуація в енергосистемі 28 серпня
Більше новин
