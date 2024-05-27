Шольц: Росія щомісяця втрачає в Україні до 24 тисяч своїх військових

Про це він сказав на Фестивалі демократії 26 травня у Берліні, пише n-tv.

"Є цифри, які свідчать про 24 тисячі загиблих або важко поранених російських солдатів на місяць", - заявив Шольц.

За його словами, ці втрати в російському війську, як і загибель багатьох українських солдатів і мирних жителів, є результатом "імперіалістичної манії величі" кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Німецький канцлер також наголосив, що Путін вважає Україну та Білорусь частинами Росії, тому порушив принцип непорушності кордонів, який десятиліттями діяв у Європі.