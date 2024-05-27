Шольц: Росія щомісяця втрачає в Україні до 24 тисяч своїх військових
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що на війні проти України кожного місяця гинуть чи зазнають важких поранень до 24 тисяч російських солдатів
Про це він сказав на Фестивалі демократії 26 травня у Берліні, пише n-tv.
"Є цифри, які свідчать про 24 тисячі загиблих або важко поранених російських солдатів на місяць", - заявив Шольц.
За його словами, ці втрати в російському війську, як і загибель багатьох українських солдатів і мирних жителів, є результатом "імперіалістичної манії величі" кремлівського диктатора Володимира Путіна.
Німецький канцлер також наголосив, що Путін вважає Україну та Білорусь частинами Росії, тому порушив принцип непорушності кордонів, який десятиліттями діяв у Європі.
- Тим часом, за даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони відмінусували ще 1150 російських окупантів та десятки одиниць ворожої техніки.
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