Шойгу заявив, що Путін нібито був згоден припинити атаки на енергосистему України: Пєсков заперечив "чіткі домовленості"

Про це повідомляє "Коммерсантъ".

Так, за словами Шойгу, до операції ЗСУ в Курській області Володимир Путін був згоден припинити атаки на енергосистему України за пропозицією Туреччини. Шойгу стверджує, що Україна сама відмовилася від угоди.

"Туреччина нам запропонувала, сказала: ось від України надійшла така пропозиція, давайте ми зобов'язуємося не завдавати ударів по об'єктах енергетики, не завдавати ударів по об'єктах атомної енергетики й не завдавати ударів по торговому цивільному флоту в Чорному морі. Наш президент ухвалив рішення і сказав: так, давайте", - заявив Шойгу.

Натомість, як каже Шойгу, Україна відмовилася від цієї ініціативи: "Для нас це було велике здивування, коли через якийсь час вони сказали: "Ні-ні-ні, ми не підемо на цю угоду".

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія та Україна не досягали чітких домовленостей щодо ударів по об'єктах енергетики.

"Жодних чітких домовленостей не було. Зараз важко уявити собі можливе досягнення якихось домовленостей на тлі ситуації в Курській області", - додав Пєсков.