Операція у Курській області зірвала таємні переговори з РФ щодо часткового припинення вогню, - WP

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на власні джерела.

Згідно з повідомленням, переговори про часткове припинення вогню мали відбутися в Катарі. Самі катарці мали б виступити в ролі посередників і зустрітися окремо з українською і російською делегаціями. Проте ці плани були зірвані через операцію Сил оборони у Курській області РФ.

Журналісти вважають, що бажання брати участь у переговорах, свідчить про певний зсув для обох країн, принаймні щодо часткового припинення вогню. За словами офіційних джерел, які говорили на умовах анонімності, деякі учасники переговорів сподівалися, що вони зможуть привести до більш всебічної угоди про припинення війни.

Дипломат, поінформований про переговори, сказав, що російські офіційні особи відклали свою зустріч після наступу України на Курську область. Делегація Москви охарактеризувала це як "ескалацію".

"Росія не зривала переговори, вони сказали: дайте нам час", - сказав дипломат.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру у Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.

У пʼятницю, 16 серпня, було зруйновано міст через річку Сейм у Глушковському районі Курської області

Також 16 серпня українські військові показали унікальні кадри перших годин наступальної операції Сил оборони в Курській області