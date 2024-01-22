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Головна Війна з Росією Шпигував за літаками ЗСУ й здавав розташування аеродромів окупантам: агент ФСБ на Дніпропетровщині отримав 15 років ув'язнення

Шпигував за літаками ЗСУ й здавав розташування аеродромів окупантам: агент ФСБ на Дніпропетровщині отримав 15 років ув'язнення

22 січня, 2024 понедiлок
16:43
Війна з Росією

На Дніпропетровщині до 15 років за ґратами засудили агента ФСБ РФ, який фіксував напрямки польотів бойових літаків ЗСУ й здавав окупантам розташування українських аеродромів та логістичних шляхів

Про це повідомляє СБУ.

"Зловмисник фіксував напрямки польотів бойових літаків ЗСУ та намагався встановити їхню класифікацію й розташування аеродромів. Також фігурант "полював" за локаціями логістичних шляхів, якими здійснюють постачання зброї та боєприпасів на фронт", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, щоб слідкувати за переміщенням військової техніки Сил оборони, зловмисник облаштував "спостережний пункт" у вікні власної квартири на п’ятому поверсі.

За кожне виконане завдання російська спецслужба перераховувала на банківську картку свого агента грошову винагороду, зазначають українські спецслужби.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника в результаті спецоперації на території регіону в травні 2023 року.

Розслідування встановило, що російським агентом виявився 44-річний мешканець Синельниківського району Дніпропетровщини. У липні 2022 року чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ.

У поле зору окупантів місцевий житель потрапив через свої антиукраїнські дописи на прокремлівських телеграм-каналах, а подальшу комунікацію з агресором підтримував через анонімний чат у месенджері.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) й призначив йому 15 років тюрми.

  • Служба безпеки зібрала доказову базу на буковинця, який став заступником начальника "виправної колонії" в окупованій Макіївці й наказував катувати українських військовополонених.
Теги:
Кримінал
СБУ
Дніпропетровщина
державна зрада
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