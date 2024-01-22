Шпигував за літаками ЗСУ й здавав розташування аеродромів окупантам: агент ФСБ на Дніпропетровщині отримав 15 років ув'язнення
На Дніпропетровщині до 15 років за ґратами засудили агента ФСБ РФ, який фіксував напрямки польотів бойових літаків ЗСУ й здавав окупантам розташування українських аеродромів та логістичних шляхів
Про це повідомляє СБУ.
"Зловмисник фіксував напрямки польотів бойових літаків ЗСУ та намагався встановити їхню класифікацію й розташування аеродромів. Також фігурант "полював" за локаціями логістичних шляхів, якими здійснюють постачання зброї та боєприпасів на фронт", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, щоб слідкувати за переміщенням військової техніки Сил оборони, зловмисник облаштував "спостережний пункт" у вікні власної квартири на п’ятому поверсі.
За кожне виконане завдання російська спецслужба перераховувала на банківську картку свого агента грошову винагороду, зазначають українські спецслужби.
Контррозвідники СБУ затримали зловмисника в результаті спецоперації на території регіону в травні 2023 року.
Розслідування встановило, що російським агентом виявився 44-річний мешканець Синельниківського району Дніпропетровщини. У липні 2022 року чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ.
У поле зору окупантів місцевий житель потрапив через свої антиукраїнські дописи на прокремлівських телеграм-каналах, а подальшу комунікацію з агресором підтримував через анонімний чат у месенджері.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) й призначив йому 15 років тюрми.
- Служба безпеки зібрала доказову базу на буковинця, який став заступником начальника "виправної колонії" в окупованій Макіївці й наказував катувати українських військовополонених.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.53 Купівля 37.53Продаж 38.17
- EUR Купівля 40.88Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе