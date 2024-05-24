"Швидко випробувати нові дрони можна лише на фронті", - радник командувача Сухопутних військ назвав Україну центром безпілотних військових систем
Радник командувача Сухопутних військ з питань безпілотних систем Олександр Дмітрієв зазначив, що українські виробники дронів швидко прилаштовуються до змін на фронті
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"В Україні дійсно збільшилася кількість виробництва БПЛА. Наразі збільшується технологічність цих виробів. Сподіваюсь, що більше буде звертатися увага й на якісні показники, бо це ефективність. Тому що ворог швидко підлаштовується під наші засоби. Дуже хотілося, щоб наших виробників фінансували партнери. Україна вже є центром безпілотних військових систем. Тому що все, що зараз можна швидко випробувати на фронті, можна зробити тільки в Україні, бо велика війна йде у нас", - зауважив Дмітрієв.
За словами радника командувача Сухопутних військ з питань безпілотних систем, Україні треба мати більшу технологічну перевагу над ворогом і наздогнати ворога за кількістю БПЛА.
"Наші виробники швидко прилаштовуються до змін на фронті. Ресурси на виготовлення дронів виділяються. Нам треба мати ще більшу технологічну перевагу над ворогом і наздогнати ворога за кількістю. Тому що ресурсів у росіян більше, ніж у нас. Тому, наша перевага може бути тільки технологічна", - наголосив Дмітрієв.
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