"Швидко випробувати нові дрони можна лише на фронті", - радник командувача Сухопутних військ назвав Україну центром безпілотних військових систем

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"В Україні дійсно збільшилася кількість виробництва БПЛА. Наразі збільшується технологічність цих виробів. Сподіваюсь, що більше буде звертатися увага й на якісні показники, бо це ефективність. Тому що ворог швидко підлаштовується під наші засоби. Дуже хотілося, щоб наших виробників фінансували партнери. Україна вже є центром безпілотних військових систем. Тому що все, що зараз можна швидко випробувати на фронті, можна зробити тільки в Україні, бо велика війна йде у нас", - зауважив Дмітрієв.

За словами радника командувача Сухопутних військ з питань безпілотних систем, Україні треба мати більшу технологічну перевагу над ворогом і наздогнати ворога за кількістю БПЛА.

"Наші виробники швидко прилаштовуються до змін на фронті. Ресурси на виготовлення дронів виділяються. Нам треба мати ще більшу технологічну перевагу над ворогом і наздогнати ворога за кількістю. Тому що ресурсів у росіян більше, ніж у нас. Тому, наша перевага може бути тільки технологічна", - наголосив Дмітрієв.

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони уклала контракти на закупівлю 4200 дронів з додатковою комплектацією вартістю понад 500 мільйонів гривень.

Глава СБУ Василь Малюк заявив, що Україна у грудні минулого року вперше застосувала морський дрон Sea Baby, оснащений реактивними системами залпового вогню "Град".













