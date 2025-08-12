Швидше за все, наступ на Дніпровщину відбудеться, - депутатка облради Немченко

Про це розповіла депутатка Дніпропетровської облради Катерина Немченко в етері Еспресо.

"Насправді, як кажуть наші бригади, то все ж таки, на жаль, просувається (ворог в бік Дніпропетровської області, - ред.) не такими темпами, як раніше, коли саме була активна фаза цього наступу, але все одно не припиняє він підходити, все ж таки вже і на сірій зоні він. Це ще не вважається прям офіційно Дніпропетровщиною і кордонами області, але російські війська, на жаль, вже дуже-дуже близько, і всі бригади кинуті все ж таки наші на ці напрямки й стримують цей наступ. Але ситуація така, що дійсно в нас не вистачає людей, як зазначають самі військові, це офіційна інформація, не вистачає людей, не вистачає техніки, саме дронів, якими атакували треба російські війська. І тому наші сили, на жаль, менші, ніж російські саме на цьому напрямку", - сказала вона.

Катерина Немченко зауважила, що за песимістичними прогнозами українських військових, які перебувають там, то наступ скоріш за все відбудеться на кордони області.

"Ну але далі вже тільки залежить знову ж таки від наших військових, не тільки стримування, а вже і як далі буде йти цей наступ. Тому хотілося б, звісно, сказати, що його не буде, і наші ЗСУ будуть тримати Дніпропетровщину, але як кажуть самі ЗСУ там, то скоріш за все наступ все ж таки відбудеться, але в якому саме масштабі - це вже поки що спрогнозувати не можна. Тому динаміка, відверто кажучи, погана і ситуація гостра, тому нашим військовим дуже потрібна допомога. Будь-яка допомога і цивільного населення, і міжнародних партнерів, і держави, і взагалі, яка тільки, можливо, саме на тому напрямку, це зараз пріоритет нашої країни, я вважаю, повинен бути, допомога ЗСУ саме на цьому напрямку", - зазначила депутатка Дніпропетровської облради.