"ЗСУ тримають визначені рубежі": Генштаб спростував інформацію про окупацію Дачного на Дніпровщині

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Там наголосили, що інформація про окупацію Дачного не відповідає дійсності.

За словами військових, нині захисники успішно руйнують наміри окупантів просунутися вперед, завдаючи значних втрат в живій силі та тримаючи визначені рубежі.

Читайте також: Карта бойових дій за період 2-9 серпня: Покровськ і Куп’янськ готуються до оточення

"Просимо довіряти лише офіційним джерелам та перевіряти інформацію", - закликал у Генштабі.