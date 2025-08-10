"ЗСУ тримають визначені рубежі": Генштаб спростував інформацію про окупацію Дачного на Дніпровщині
Сили оборони продовжують контролювати населений пункт Дачне, що розташований поблизу адмінкордону з Донеччиною у Дніпропетровській області
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Там наголосили, що інформація про окупацію Дачного не відповідає дійсності.
За словами військових, нині захисники успішно руйнують наміри окупантів просунутися вперед, завдаючи значних втрат в живій силі та тримаючи визначені рубежі.
Читайте також: Карта бойових дій за період 2-9 серпня: Покровськ і Куп’янськ готуються до оточення
"Просимо довіряти лише офіційним джерелам та перевіряти інформацію", - закликал у Генштабі.
- Про начебто захоплення Дачного також у липні повідомляла 114 мотострілецька бригада 51 армії збройних сил РФ. У Генштабі ЗСУ тоді повідомляли, що ворог справді зміг зайти в населений пункт, однак його вдалося знищити.
