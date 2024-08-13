Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Сили оборони 13 серпня ліквідували 124 росіян та знищили 2 РСЗВ "Град" на Покровському напрямку

Сили оборони 13 серпня ліквідували 124 росіян та знищили 2 РСЗВ "Град" на Покровському напрямку

Влад Дідусь
13 серпня, 2024 вiвторок
23:46
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

З початку доби, 13 серпня, на фронті відбулось 111 бойових зіткнень, найінтенсивніше росіяни наступають на Покровському напрямку

Зміст

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 13 серпня.

"Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів окупації української території та виснажують бойовий потенціал ворога. З початку доби відбулося 111 бойових зіткнень, противник завдав одного ракетного (2 ракети), 63 авіаційних удари (зокрема, залучив 83 КАБи) та 489 ударів дронами-камікадзе, здійснив 2760 обстрілів позицій наших військ", - пише ГШ.

Ситуація на фронті

  • На Харківському напрямку російські терористи 12 разів штурмували позиції українських підрозділів в районах Глибокого, Липців, Тихого і Вовчанська. Біля останнього тривають боєзіткнення.  
  • Двічі ворог атакував на Куп’янському напрямку. Безрезультатно намагався просунутись у бік Синьківки та Новоосинового. 
  • На Лиманському напрямку за день російські війська 11 разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Терни, Невське, Макіївка, а також у Серебрянському лісі. Два з цих боєзіткнень ще не завершено. Ситуація контрольована.
  • На Сіверському напрямку наші війська звели нанівець 5 спроб противника покращити тактичне положення поблизу Верхньокам’янського і Спірного. Окупанти зазнали втрат.
  • На Краматорському напрямку завершились невдачею 5 спроб загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру і Білої гори. Триває ще одне боєзіткнення. Ситуація під контролем наших воїнів.
  • На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні 7 разів штурмували у районах Залізного і Торецька. Активно діяла ворожа бомбардувальна авіація. П’ять атак відбито, продовжуються бойові дії у двох локаціях.
  • Інтенсивно продовжує атакувати противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня, загалом, здійснив 48 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів фіксується в районах Гродівки, Єлизаветівки, Скучного та Желанного. Дев’ять боєзіткнень на напрямку ще тривають.
  • На Курахівському напрямку на цей час доби - 4 бойових зіткнення. Терористи безрезультатно намагалися просунутися в районах Красногорівки та Костянтинівки. 
  • На Времівському напрямку зафіксовано 6 атак противника біля Водяного і Костянтинівки. Бої продовжуються.
  • Противник активізувався на Придніпровському напрямку. Відбулося 9 ворожих штурмів. Скрізь ворог зазнав невдачі. 

Втрати росіян

На Харківському напрямку наші воїни ліквідували 128 окупантів, знищили 6 танків, дві одиниці спецтехніки і 7 автомобілів. Танк, 4 артсистеми й 4 бойових бронемашини значно пошкоджено. Підрахунок триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 124 та поранили 192 росіян на Покровському напрямку. Знищено дві РСЗВ БМ-21 "Град", 2 танки, 4 авто, МТ-ЛБ та 3 артсистеми. Значних пошкоджень зазнали 2 ворожих авто, 4 одиниці артилерії, 2 танки та бойова машина піхоти.

"Сьогодні відзначимо українських воїнів з 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника на східному фронті. Також бійців з 35 окремої бригади морської піхоти імені Михайла Остроградського за сьогоднішнє знешкодження значної кількості загарбників", - додали у Генштабі.

  • У вівторок, 13 серпня, стало відомо, що російські терористи захопили Лисичне, Іванівку та Свиридонівку Донецької області.
Теги:
Україна
Росія
Харків
Луганщина
Краматорськ
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Сіверський Донець
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Куп'янськ
Лиман
Покровськ
Торецьк
Читайте також:
Кадирівці вперше здалися в полон на Курщині (11 серпня 2024 року)
Автор
11 серпня, 2024 неділя
Кадирівці вперше здалися в полон на Курщині: в глибокому тилу, без жодного супротиву
Карта Курськ 08.08.24
Автор Влад Дідусь
9 серпня, 2024 п'ятниця
У Суджанському районі на Курщині захоплені склади з боєприпасами, які призначалися для наступу РФ на Сумщину, - Братчук
Акція Free Azov (метро "Звіринецька", Київ, 16 червня 2024 року)
Автор
11 серпня, 2024 неділя
ФСБ дала вказівку послабити тиск на українських полонених, - правозахисник Осечкін
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 44.91
    Продаж 45.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
14 серпня
00:26
BookForum
Серед гостей письменники з різних країн: 3-6 жовтня у Львові відбудеться літературний фестиваль BookForum
00:01
фейк, пропаганда, Володимир Соловйов, дезінформація, російські фейки
"ЗСУ використовують боєприпаси з такими ж отруйними речовинами, як і Третій рейх у газових камерах": фейки роспропаганди за 13 серпня
2024, вiвторок
13 серпня
23:55
Оновлено
Твенте - Зальцбург, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати повторних матчів 3-го кваліфікаційного раунду
23:39
Владислав Ванат (на передньому плані), Рейнджерс - Динамо
"Динамо" у більшості перемогло "Рейнджерс" та вийшло до плей-офф Ліги чемпіонів
23:16
Джо Байден
Байден вперше прокоментував ситуацію у Курській області
23:01
Оновлено
Арсеній Батагов
Ключовий футболіст "Зорі" після Олімпіади-2024 перебрався у Туреччину
22:50
школа, урок
В Україні запускають експериментальний проєкт для шкіл без укриттів, аби діти могли навчатися офлайн
22:42
Ексклюзив
заборона УПЦ МП
"Путін буде мститися": політолог Розумний про реакцію РФ на ймовірну заборону УПЦ МП
22:33
Ексклюзив
Збройні Сили України
Військовий експерт Самусь розповів, якою може бути відповідь РФ на Курську операцію
22:22
"Чапай"
Росіяни скопіювали українську роботизовану турель "Шабля" та назвали її "Чапай"
22:17
Ексклюзив
путін
"У Путіна явні проблеми з резервами": військовослужбовець Омелян про операцію у Курській області
21:59
Дмитро Полянський
"Це крок, про який пошкодують": Росія пригрозила Україні під час засідання ООН через ситуацію в Курській області
21:52
евакуація
З Донеччини потрібно примусово евакуювати 2235 дітей, - ОВА
21:16
мобілізація рф
У РФ можуть оголосити нову хвилю мобілізації, аби компенсувати втрати на фронті, - Bloomberg
21:01
Руслан Ротань, Олімпіада-2024
Ротань залишив посаду тренера олімпійської збірної України з футболу
20:49
Трамп
Трамп планує відсудити у ФБР і мінʼюсту США $115 млн у справі про секретні документи
20:37
Аналітика
Сергій Згурець
У Курській області ЗСУ продовжують маневрові операції по чотирьох напрямках. Колонка Сергія Згурця
20:13
Ексклюзив
ВВП Росії не вказує на реальний стан економічної ситуації, - аналітикиня Павицька
20:05
OPINION
Оксана Забужко
Забалакати власний страх
20:02
Жан Беленюк
У Беленюка під час Олімпіади вкрали годинник
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 902-го дня війни: в ще одному районі Курщини оголосили евакуацію, Сили оборони уразили 5 пунктів боєпостачань ворога на півдні України
19:59
МЗС України
МЗС цифровізує частину послуг для українців за кордоном, аби знизити навантаження на консулів
19:44
Оновлено
на фото наслідки обстрілів
РФ атакувала Нікопольщину "градами", важкою артилерією й дронами-камікадзе: загинула людина
19:30
інавгурація путіна
"Москва не хоче переговорів": у ЦПД пояснили, чому Путін знову заговорив про "неможливість" діалогу з Україною
19:19
Володимир Зеленський
Сили оборони контролюють 74 населені пункти на Курщині, обмінний фонд для України поповнюється, – Зеленський
19:15
Оновлено
Металіст 1925 - Полтава, Кубок України
Кубок України: результати всіх матчів 2-го попереднього раунду
19:10
підводний човен рф
У ВМС розповіли, чому перебування підводних човнів РФ неможливе в Азовському морі
18:54
Веслі, Корінтіанс
"Шахтар" запропонував 16 млн євро за 19-річного бразильця з "Корінтіанса"
18:50
урок Захист України
МОН затвердило оновлену програму шкільного предмета "Захист України"
18:43
Над Балтійським морем польські F-16 перехопили російський Іл-20
18:42
комендантська година
У Новогродівці на Донеччині запровадили нові правила в'їзду та подовжили комендантську годину
18:37
проєкт "Київ Багряний"
Музей історії Києва презентує роботи 25 українських художників у новому проєкті
18:29
Олександр Усик (праворуч) на відкритому тренуванні Полісся
"Все дуже непогано": тренер "Полісся" оцінив футбольний рівень Усика
18:27
ракета Storm Shadow
Британський уряд не дав дозволу Україні на використання ракет Storm Shadow у межах дій у Курській області, - The Telegraph
18:11
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Росіяни атакували Україну ракетами та "шахедами": на Чернігівщині й у Сумах влучання в інфраструктуру
18:00
OPINION
Віктор Шлінчак
Спорту потрібні зміни. Важкі, болючі, але абсолютно актуальні рішення
18:00
Аналітика
Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова, Збірна України з фехтування на шаблях, Олімпіада-2024
Україна взяла на Олімпіаді в Парижі 12 медалей. Аналізуємо виступ наших спортсменів
17:59
кабмін
Кабмін затвердив вимоги до облаштування захищених просторів у закладах освіти: що відомо
17:54
На фото: гелікоптер Apache
Міноборони Польщі підписало контракт зі США на закупівлю 96 гелікоптерів Apache
17:50
"Динамо"
"Рейнджерс" - "Динамо": букмекери оцінили шанси українців на вихід у плей-офф ЛЧ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV