Сили оборони 13 серпня ліквідували 124 росіян та знищили 2 РСЗВ "Град" на Покровському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 13 серпня.

"Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів окупації української території та виснажують бойовий потенціал ворога. З початку доби відбулося 111 бойових зіткнень, противник завдав одного ракетного (2 ракети), 63 авіаційних удари (зокрема, залучив 83 КАБи) та 489 ударів дронами-камікадзе, здійснив 2760 обстрілів позицій наших військ", - пише ГШ.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку російські терористи 12 разів штурмували позиції українських підрозділів в районах Глибокого, Липців, Тихого і Вовчанська. Біля останнього тривають боєзіткнення.

напрямку російські терористи 12 разів штурмували позиції українських підрозділів в районах Глибокого, Липців, Тихого і Вовчанська. Біля останнього тривають боєзіткнення. Двічі ворог атакував на Куп’янському напрямку. Безрезультатно намагався просунутись у бік Синьківки та Новоосинового.

напрямку. Безрезультатно намагався просунутись у бік Синьківки та Новоосинового. На Лиманському напрямку за день російські війська 11 разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Терни, Невське, Макіївка, а також у Серебрянському лісі. Два з цих боєзіткнень ще не завершено. Ситуація контрольована.

напрямку за день російські війська 11 разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Терни, Невське, Макіївка, а також у Серебрянському лісі. Два з цих боєзіткнень ще не завершено. Ситуація контрольована. На Сіверському напрямку наші війська звели нанівець 5 спроб противника покращити тактичне положення поблизу Верхньокам’янського і Спірного. Окупанти зазнали втрат.

напрямку наші війська звели нанівець 5 спроб противника покращити тактичне положення поблизу Верхньокам’янського і Спірного. Окупанти зазнали втрат. На Краматорському напрямку завершились невдачею 5 спроб загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру і Білої гори. Триває ще одне боєзіткнення. Ситуація під контролем наших воїнів.

напрямку завершились невдачею 5 спроб загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру і Білої гори. Триває ще одне боєзіткнення. Ситуація під контролем наших воїнів. На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні 7 разів штурмували у районах Залізного і Торецька. Активно діяла ворожа бомбардувальна авіація. П’ять атак відбито, продовжуються бойові дії у двох локаціях.

напрямку окупанти за сьогодні 7 разів штурмували у районах Залізного і Торецька. Активно діяла ворожа бомбардувальна авіація. П’ять атак відбито, продовжуються бойові дії у двох локаціях. Інтенсивно продовжує атакувати противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня, загалом, здійснив 48 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів фіксується в районах Гродівки, Єлизаветівки, Скучного та Желанного. Дев’ять боєзіткнень на напрямку ще тривають.

напрямку. Впродовж дня, загалом, здійснив 48 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів фіксується в районах Гродівки, Єлизаветівки, Скучного та Желанного. Дев’ять боєзіткнень на напрямку ще тривають. На Курахівському напрямку на цей час доби - 4 бойових зіткнення. Терористи безрезультатно намагалися просунутися в районах Красногорівки та Костянтинівки.

напрямку на цей час доби - 4 бойових зіткнення. Терористи безрезультатно намагалися просунутися в районах Красногорівки та Костянтинівки. На Времівському напрямку зафіксовано 6 атак противника біля Водяного і Костянтинівки. Бої продовжуються.

напрямку зафіксовано 6 атак противника біля Водяного і Костянтинівки. Бої продовжуються. Противник активізувався на Придніпровському напрямку. Відбулося 9 ворожих штурмів. Скрізь ворог зазнав невдачі.

Втрати росіян

На Харківському напрямку наші воїни ліквідували 128 окупантів, знищили 6 танків, дві одиниці спецтехніки і 7 автомобілів. Танк, 4 артсистеми й 4 бойових бронемашини значно пошкоджено. Підрахунок триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 124 та поранили 192 росіян на Покровському напрямку. Знищено дві РСЗВ БМ-21 "Град", 2 танки, 4 авто, МТ-ЛБ та 3 артсистеми. Значних пошкоджень зазнали 2 ворожих авто, 4 одиниці артилерії, 2 танки та бойова машина піхоти.

"Сьогодні відзначимо українських воїнів з 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника на східному фронті. Також бійців з 35 окремої бригади морської піхоти імені Михайла Остроградського за сьогоднішнє знешкодження значної кількості загарбників", - додали у Генштабі.