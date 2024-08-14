За добу війни в Україні РФ втратила 1240 військових, 21 танк і 57 артсистем
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила щонайменше 1240 військових. Українські сили уразили 21 танк і 57 артилерійських систем
Про це 14 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.08.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 594 400 (+1240) осіб,
- танків ‒ 8476 (+21) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 402 (+17) од,
- артилерійських систем – 16 821 (+57) од,
- РСЗВ – 1151 (+5) од,
- засобів ППО ‒ 921 (+1) од,
- літаків – 366 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13 548 (+57),
- крилатих ракет ‒ 2426 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 710 (+61) од,
- спеціальної техніки ‒ 2813 (+7) од.
З початку доби, 13 серпня, на фронті відбулось 111 бойових зіткнень, найінтенсивніше росіяни наступають на Покровському напрямку.
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