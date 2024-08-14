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Війна з Росією: хроніка
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За добу війни в Україні РФ втратила 1240 військових, 21 танк і 57 артсистем

Катерина Єсікова
14 серпня, 2024 середа
07:56
Війна з Росією смерть рашистським окупантам

Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила щонайменше 1240 військових. Українські сили уразили 21 танк і 57 артилерійських систем

Зміст

Про це 14 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.08.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 594 400 (+1240) осіб,
  • танків ‒ 8476 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16 402 (+17) од,
  • артилерійських систем – 16 821 (+57) од,
  • РСЗВ – 1151 (+5) од,
  • засобів ППО ‒ 921 (+1) од,
  • літаків – 366 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13 548 (+57),
  • крилатих ракет ‒ 2426 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22 710 (+61) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2813 (+7) од.

З початку доби, 13 серпня, на фронті відбулось 111 бойових зіткнень, найінтенсивніше росіяни наступають на Покровському напрямку.

Теги:
російська армія
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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