Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Сили оборони досягли певних успіхів у Кринках, - ISW

Сили оборони досягли певних успіхів у Кринках, - ISW

10 лютого, 2024 субота
06:34
Війна з Росією ЗСУ, військові

Українські захисники досягли певних успіхів у Кринках на лівобережжі Херсонщини. Тим часом російські окупаційні війська нещодавно просунулися у північній Авдіївці та продовжили позиційні бої із ЗСУ у цьому районі

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як показує відео з геолокацією, опубліковане 8 лютого, українські війська нещодавно досягли певних успіхів у Кринках на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Повідомляють, що позиційні бої тривали на східному березі Херсонської області 9 лютого.

Водночас нещодавно російські війська досягли незначних успіхів на захід від Бахмута, а українські війська просунулися на південний захід від Бахмута. На кадрах з геолокацією, опублікованих 9 лютого, показані підрозділи російської 98-ї дивізії ПДВ, які нещодавно наставали на полях на захід від Бахмута.

Додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 9 лютого, показують, що українські війська просунулися на захід від Горлівки (на південний захід від Бахмута).

Також повідомляється, що російські війська просунулися далі в Новомихайлівці на тлі позиційних боїв, що продовжуються, на захід і південний захід від Донецька 9 лютого.

  • Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань нещодавно зазначив, що утримання позицій на лівому березі Дніпра дається ЗСУ надвисокою ціною.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Читайте також:
9 лютого, 2024 п'ятниця
В ISW підрахували обсяг допомоги, яку отримала Україна від початку великої війни з РФ
Володимир Путін
9 лютого, 2024 п'ятниця
Інтерв'ю Карлсону: Путін визнав, що Росія не досягла своїх цілей у війні проти України
Олександр Сирський
Автор Андріана Стахів
8 лютого, 2024 четвер
Новий головнокомандувач ЗСУ: хто такий Олександр Сирський
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.07
  • EUR
    Купівля 40.51
    Продаж 41.34
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
10 лютого
07:00
Оновлено
війна з росією Харківщина безпілотник
РФ атакувала Україну дронами 9 лютого: у Харкові п'ятеро загиблих, в Одесі є влучання і поранені
06:50
Поліція РФ
У Росії у 2023-му зафіксували рекордну кількість терактів за останні 20 років
06:14
безпілотник, дрон
Росіяни заявили про атаку трьох дронів на Брянську область
05:59
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Канадців не вдасться ввести в оману: Трюдо прокоментував інтерв’ю Путіна
05:36
світ Туреччина культура суспільство
У Стамбулі ще одну давню церкву перетворять на мечеть
05:08
війна з Росією Володимир Путін США
В ISW проаналізували аудиторію, на яку може вплинути інтерв'ю Путіна для Такера Карлсона
04:40
Вільям Бернс
Директор ЦРУ їде в Єгипет для переговорів про нову угоду між Ізраїлем та ХАМАС
04:12
ППО
ППО України має запас ракет лише до березня, - NYT
03:44
конгрес США
Сенат США проголосував за початок обговорення законопроєкту про допомогу Україні
03:16
Снаряди, вибухівка і ракетні двигуни: Rheinmetall почав будівництво нового заводу в Німеччині
02:48
світ сша авіакатастрофа
У США розбився літак бізнес-класу Bombardier: є загиблі
02:20
НАТО може очолити координацію постачання зброї Україні, - ЗМІ
01:52
Байден Шольц
Візит Шольца у США: канцлер обговорив з Байденом подальшу допомогу Україні
01:24
Країни ЄАВТ готові інвестувати в економіку Індії $100 млрд
00:56
Президент Венесуели Ніколас Мадуро готується до голосування на референдумі щодо прав Венесуели на потенційно багатий нафтою регіон Есекіба в Гайані, Каракас, Венесуела, 30.12.2023
Венесуела готує військовий плацдарм на кордоні з Гаяною
00:55
Путін
На ТОТ України росіяни вирішили розтягнути псевдовибори Путіна на три тижні
00:28
світ економіка Болгарія акції протесту
Уряд Болгарії домовився з фермерами про припинення протестів
00:25
Імовірне вбивство беззбройних українських військовополонених: прокуратура почала розслідування
2024, п'ятниця
9 лютого
23:41
Оновлено
Анатолій Баргилевич
Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ: замість Шаптали посаду обійняв Баргилевич
23:19
Володимир Зеленський
Зеленський увів Сирського до складу РНБО та Ставки, натомість вивів з їхнього складу Залужного
23:08
Ексклюзив
Зеленський і Залужний
У кулуарах ЄС говорять про політичне підґрунтя відставки Залужного, - кореспондентка Еспресо Висоцька
22:52
Україна ЄС
Уряд затвердив план виконання рекомендацій Єврокомісії для вступу в ЄС
22:32
Кабмін уточнив умови, сфери й порядок використання мов нацменшин в Україні
22:29
TikTok
Група конгресменів США закликала адміністрацію Байдена заборонити материнську компанію TikTok
22:19
Ексклюзив
головнокомандувач ЗСУ Залужний та командувач Сухопутних військ Сирський
Політолог Рейтерович: підходи Сирського до ведення війни принципово не відрізняються від бачення Залужного
22:04
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Кадрові зміни у період бойових дій та ймовірний вихід підрозділів ЗСУ з Авдіївки. Воєнні підсумки тижня
21:59
Ексклюзив
путін
Трампістська пропаганда небагато зможе взяти з інтерв'ю Путіна, - дипломат Хара
21:58
Литва прапор
У Литві запропонували створити "Українське міністерство", яке координувало б роботу на євронапрямі
21:45
лікар гінеколог
Окупований Крим відчуває гострий дефіцит лікарів
21:41
Імран Хан
Експрем'єр Пакистану з в'язниці за допомогою ШІ заявив про перемогу його партії на виборах
21:33
Ексклюзив
Путін
В економіці РФ назрівають проблеми, але грошей на війну вистачає, - президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ"
21:27
хімічна атака
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія здійснила 815 хімічних атак
21:12
Руйнування Спасо-Преображенського собору в Одесі
Італія виділить €500 тис. на відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі
21:09
Оновлено
Валерій Залужний
Зеленський надав Залужному звання Героя України. Залужний відреагував
20:55
міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен
РФ може "випробувати солідарність НАТО" через 3-5 років, - міністр оборони Данії
20:51
Ексклюзив
Путін у Георгіївській залі Кремля (8 грудня 2023 року)
Розуміння слів Росія, мир, переговори, вибори - це зброя путінського режиму, - дослідник Любовець про інтервʼю диктатора РФ
20:45
Жителя Криму відправили за ґрати на 10 років начебто за переказ грошей організації ІДІЛ
20:40
Оновлено
двопартійна делегація Конгресу США у Києві
США підтримують фінансування України, - голова розвідки Палати представників Тернер у Києві
20:23
Рустем Умєров, Олександр Сирський і Карстен Бреєр
Умєров і Сирський зустрілися в Києві з генінспектором бундесверу Бреєром
20:17
Україна-Польща
Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців до кінця червня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV