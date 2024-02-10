Сили оборони досягли певних успіхів у Кринках, - ISW
Українські захисники досягли певних успіхів у Кринках на лівобережжі Херсонщини. Тим часом російські окупаційні війська нещодавно просунулися у північній Авдіївці та продовжили позиційні бої із ЗСУ у цьому районі
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Як показує відео з геолокацією, опубліковане 8 лютого, українські війська нещодавно досягли певних успіхів у Кринках на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
Повідомляють, що позиційні бої тривали на східному березі Херсонської області 9 лютого.
Водночас нещодавно російські війська досягли незначних успіхів на захід від Бахмута, а українські війська просунулися на південний захід від Бахмута. На кадрах з геолокацією, опублікованих 9 лютого, показані підрозділи російської 98-ї дивізії ПДВ, які нещодавно наставали на полях на захід від Бахмута.
Додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 9 лютого, показують, що українські війська просунулися на захід від Горлівки (на південний захід від Бахмута).
Також повідомляється, що російські війська просунулися далі в Новомихайлівці на тлі позиційних боїв, що продовжуються, на захід і південний захід від Донецька 9 лютого.
- Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань нещодавно зазначив, що утримання позицій на лівому березі Дніпра дається ЗСУ надвисокою ціною.
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