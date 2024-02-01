Ворог щодня атакує Кринки, але ЗСУ утримують позиції, - Хлань

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"ЗСУ продовжують тримати плацдарм на лівому березі Дніпра. Окупанти щодня атакують Кринки, щодня ворог здійснює велику кількість спроб атак на лівому березі. Але ЗСУ відбивають усі ворожі атаки й позиції утримуються. Біля Антонівського автомобільного мосту, в районі дач, Сили оборони також тримають позиції", - наголосив Хлань.

За словами депутата Херсонської обласної ради, окупанти замовчують тему утримання ЗСУ плацдарму на лівому березі Дніпра.

"Тому, що лівобережний плацдарм є болючою темою окупантів, з точки зору тієї пропагандистської машини, яку росіяни розкрутили на лівобережній частині Херсонщини. Навіть російські військкори, які спочатку показували, що відбувається на лівому березі й висвітлювали те, що ЗСУ утримують плацдарм, і навіть розширюють його, вже мовчать. Окупанти вважають, що нічого страшного не відбувається. Розуміємо, що утримання цих позицій дається ЗСУ надвисокою ціною. І це героїчне завдання, яке виконують українські захисники на лівому березі Дніпра", - зауважив Хлань.