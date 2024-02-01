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Ворог щодня атакує Кринки, але ЗСУ утримують позиції, - Хлань

1 лютого, 2024 четвер
16:04
Війна з Росією Карта. Херсон_2612

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зазначив, що утримання позицій на лівому березі Дніпра дається ЗСУ надвисокою ціною

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"ЗСУ продовжують тримати плацдарм на лівому березі Дніпра. Окупанти щодня атакують Кринки, щодня ворог здійснює велику кількість спроб атак на лівому березі. Але ЗСУ відбивають усі ворожі атаки й позиції утримуються. Біля Антонівського автомобільного мосту, в районі дач, Сили оборони також тримають позиції", - наголосив Хлань.

За словами депутата Херсонської обласної ради, окупанти замовчують тему утримання ЗСУ плацдарму на лівому березі Дніпра.

"Тому, що лівобережний плацдарм є болючою темою окупантів, з точки зору тієї пропагандистської машини, яку росіяни розкрутили на лівобережній частині Херсонщини. Навіть російські військкори, які спочатку показували, що відбувається на лівому березі й висвітлювали те, що ЗСУ утримують плацдарм, і навіть розширюють його, вже мовчать. Окупанти вважають, що нічого страшного не відбувається. Розуміємо, що утримання цих позицій дається ЗСУ надвисокою ціною. І це героїчне завдання, яке виконують українські захисники на лівому березі Дніпра", - зауважив Хлань.

  • Кремль дав указівку прикордонникам ФСБ РФ посилити контроль на межі тимчасово окупованого Криму та захопленої частини Херсонської області.
  • Протягом доби 31 січня на фронті відбулося 52 бойових зіткнення. Ворог намагався 47 разів штурмувати позиції Сил оборони, на Шахтарському напрямку атак не вів.
Теги:
Новини
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Військові новини
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