Ворог 47 разів штурмував позиції ЗСУ на 7 напрямках, - Генштаб

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 31 січня.

Ворожі обстріли України

"Протягом доби ворог завдав 7 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура", - повідомляють у відомстві.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Улиця, Середина Буда Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 40 населених пунктів, серед них Грем’яч, Клюси Чернігівської області; Велика Писарівка, Басівка, Середина-Буда, Попівка Сумської області; Окіп, Лук’янці, Гатище, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 7 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також окупанти завдали авіаційних ударів у районах Кислівки Харківської області та Надії Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 9 атак неподалік Тернів, Ямполівки та Торського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, без успіху намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки та Серебрянського лісництва Луганської області. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області та Ямполівка, Терни, Зарічне Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки поблизу Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де окупанти безрезультатно намагалися покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційного удару в районі Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Калинівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 8 атак в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль та Очеретине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 6 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку ворог штурмових дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Водяне, Урожайне та Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника північніше Приютного та Роботиного Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогір’я та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Білогір’я, Роботине, Мала Токмачка, П’ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали обласний центр Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Кринки, Берислав, Новоберислав, Шляхове, Червоний Маяк Херсонської області. Ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 3 безрезультатні спроби штурму позицій наших військ.

Удари ЗСУ по ворожих позиціях

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 5 артилерійських засобах та 4 засобах протиповітряної оборони противника.