Сили оборони паралізували залізничне сполучення на ТОТ Запорізької області, - Андрющенко
Українські військові вразили вантажний потяг, що перевозив паливно-мастильні матеріали, через що залізничне сполучення на цій ділянці повністю припинене
Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Російського залізничного сполучення через окуповане Запоріжжя більше немає… Унікальна операція Сил оборони України", — написав Андрющенко у своєму телеграм-каналі.
Він опублікував відео палаючого потяга та зазначив, що після удару "нічого живого не залишилось". За словами Андрющенка, окупаційні війська зазвичай намагаються перевозити паливо вночі та автомобільним транспортом, щоб уникнути подібних втрат, однак цього разу їм "не вдалось".
- У РФ 18 серпня заявили, що нібито запобігли теракту на Кримському мосту: росіяни стверджують, що з України прибув автомобіль із бомбою.
