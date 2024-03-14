Сили оборони Півдня перервали спробу російських диверсантів висадитись у Херсоні
В ніч на 13 березня Сили оборони зірвали розвідувальну місію росіян, які на човні спробували переплисти Дніпро та висадитися на правому березі в районі Антонівського мосту в Херсоні
Про це повідомляють у telegram Сили оборони Півдня України.
"Під щільним вогнем Сил оборони України окупантський човник феєрично повторив долю російського флоту – втративши чверть своєї спроможності та наповненності, ретирувався до лівого берега знов", - йдеться у повідомленні.
Тим часом гауляйтер тимчасово окупованої Херсонської області Володимир Сальдо "за прикладом брехунця Сергія Шойгу "зачистив" у своєму телеграм-каналі плацдарм і зібрався туди повертатися". Військові пообіцяли загарбникам "вогневий прийом".
"Наші підрозділи надійно тримають оборону правого берега, а ворог у спробі здобути псевдоперемогу до псевдовиборів готовий втрачати, брехати, ганьбитися і гинути, аби задовольнити амбіції диктатора", - додали у Силах оборони Півдня.
- В ОВА повідомили, що на розмінування правобережжя Херсонщини знадобиться щонайменше два роки.
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