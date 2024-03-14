Сили оборони Півдня перервали спробу російських диверсантів висадитись у Херсоні

Про це повідомляють у telegram Сили оборони Півдня України.

"Під щільним вогнем Сил оборони України окупантський човник феєрично повторив долю російського флоту – втративши чверть своєї спроможності та наповненності, ретирувався до лівого берега знов", - йдеться у повідомленні.

Тим часом гауляйтер тимчасово окупованої Херсонської області Володимир Сальдо "за прикладом брехунця Сергія Шойгу "зачистив" у своєму телеграм-каналі плацдарм і зібрався туди повертатися". Військові пообіцяли загарбникам "вогневий прийом".

"Наші підрозділи надійно тримають оборону правого берега, а ворог у спробі здобути псевдоперемогу до псевдовиборів готовий втрачати, брехати, ганьбитися і гинути, аби задовольнити амбіції диктатора", - додали у Силах оборони Півдня.