"Сили оборони роблять неможливе": командир роти ЗСУ Федоренко про ситуацію на Бахмутському напрямку

Про це повідомив командир роти ударних БПЛА 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко у етері телеканалу "Еспресо".

"Усі позиції, які ми утримуємо на поточний момент, залишаються за нами. Подекуди Сили оборони роблять неможливе, а саме відсувають противника, вибивають з передових позицій, займають їх і утримують, відбиваючи постійні атаки", - розповів Федоренко.

За його словами, ініціатива на Бахмутському відтинку продовжує залишатися за Силами оборони України.

"Ворог намагається відбити кожну втрачену позицію. Відбиваючи постійні атаки, Сили оборони утримують ці позиції і таким чином не дають можливості противнику перейняти на себе ініціативу на полі бою", - додав він.

Попри все, Бахмутський напрямок є одним із найскладніших і продовжує залишатися пріоритетом для ворога, каже командир роти ударних БПЛА 92-ї бригади.

"Ворог зі свого боку проводить ударно-штурмові дії цілодобово. Немає жодної доби, щоб на тому чи іншому відтинку окупанти не намагались, застосовуючи свій ударно-штурмовий потенціал, різними тактиками проводити ударно-штурмові дії", - сказав Федоренко.