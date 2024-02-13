"Сили оборони роблять неможливе": командир роти ЗСУ Федоренко про ситуацію на Бахмутському напрямку
Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку
Про це повідомив командир роти ударних БПЛА 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко у етері телеканалу "Еспресо".
"Усі позиції, які ми утримуємо на поточний момент, залишаються за нами. Подекуди Сили оборони роблять неможливе, а саме відсувають противника, вибивають з передових позицій, займають їх і утримують, відбиваючи постійні атаки", - розповів Федоренко.
За його словами, ініціатива на Бахмутському відтинку продовжує залишатися за Силами оборони України.
"Ворог намагається відбити кожну втрачену позицію. Відбиваючи постійні атаки, Сили оборони утримують ці позиції і таким чином не дають можливості противнику перейняти на себе ініціативу на полі бою", - додав він.
Попри все, Бахмутський напрямок є одним із найскладніших і продовжує залишатися пріоритетом для ворога, каже командир роти ударних БПЛА 92-ї бригади.
"Ворог зі свого боку проводить ударно-штурмові дії цілодобово. Немає жодної доби, щоб на тому чи іншому відтинку окупанти не намагались, застосовуючи свій ударно-штурмовий потенціал, різними тактиками проводити ударно-штурмові дії", - сказав Федоренко.
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12 лютого Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артбригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича, повідомив, що на Бахмутському напрямку противник збільшив кількість штурмів.
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