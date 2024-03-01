Сили оборони скинули над окупованими територіями агітаційні листівки. Деталі

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

На тимчасово окупованих територіях українські Сили оборони поширили агітаційні матеріали. Вони розіслали попередження для колаборантів про кримінальну відповідальність за їхню діяльність.

Були використані спеціальні БПЛА, які скинули листівки над містом Сватове (Луганщина), а також тимчасово окупованими населеними пунктами Херсонщини та Запоріжжя.

"У них йдеться про кримінальну відповідальність за колабораціонізм. Окрім того, у листівках представники Сил оборони закликають українців, які опинилися в окупації, будь-що ігнорувати вибори. Попри закручування гайок та тюремний режим на ТОТ росіяни не здатні контролювати українців. ЦНС зауважує, що Росія не здатна забезпечити безпеку своїх посіпак. Імʼя кожного зрадника відоме, тому ніхто не зможе уникнути відповідальності", - пише Центр.