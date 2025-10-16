Сили оборони уразили Саратовський нафтопереробний завод

Про це повідомляє Генштаб.

Цей завод є одним із найстаріших нафтопереробних підприємств Росії.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 2023 рік він переробляв близько 4,8 млн тонн нафти на рік і зараз відіграє важливу роль у забезпеченні паливом російських військових.

У межах своєї стратегії українські Сили оборони продовжують цілеспрямовано знищувати об’єкти, що є критичними для воєнно-промислової бази Росії, аби зменшити її здатність вести агресивну війну проти України.