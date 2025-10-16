Сили оборони уразили Саратовський нафтопереробний завод
У ніч на 16 жовтня українські Сили оборони здійснили успішну атаку по Саратовському нафтопереробному заводу, розташованому у Російської Федерації
Про це повідомляє Генштаб.
Цей завод є одним із найстаріших нафтопереробних підприємств Росії.
За даними Генштабу ЗСУ, станом на 2023 рік він переробляв близько 4,8 млн тонн нафти на рік і зараз відіграє важливу роль у забезпеченні паливом російських військових.
У межах своєї стратегії українські Сили оборони продовжують цілеспрямовано знищувати об’єкти, що є критичними для воєнно-промислової бази Росії, аби зменшити її здатність вести агресивну війну проти України.
- Сили оборони України у ніч на 13 жовтня вдарили по нафтотерміналу у Феодосії та знищили низку військових об’єктів РФ.
- Біла Церква
