Сили оборони уразили третій за місяць склад з пально-мастильними матеріалами на ТОТ Луганщини
Протягом 20 травня в окупованих Луганську та Довжанську лунали вибухи. У Довжанську палає склад з пально-мастильними матеріалами
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Артем Лисогор.
"Два "привітання" отримали окупанти на Луганщині протягом 20 травня. Зранку - в Луганську, де про справжні втрати, звісно, замовчують. "Доброго вечора, ми з України!" лунало сьогодні в Довжанську (колишньому Свердловську)", - написав він.
За його словами у Довжанську вибухнув склад з пально-мастильними матеріалами. Пожежу загарбники можуть локалізувати, але інфраструктуру не врятують.
За словами очільника ОДА, за цей місяць це вже третій знищений на території "ЛНР" об'єкт, де зберігалися продукти переробки для військових РФ.
"Запасів пального в них меншає. Меншає й кількість росіян на окупованій Луганщині. Далі буде...", - додав Лисогор.
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