Сили оборони відбили 9 ворожих атак на Авдіївському напрямку, - Генштаб

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 11 січня.

Загалом протягом доби ворог завдав 3 авіаційних удари та здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - наголошує Генштаб.

Ситуація на фронті та обстріли території України

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознаки формування наступальних угруповань не виявили. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

та напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознаки формування наступальних угруповань не виявили. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України та здійснює обстріли населених пунктів з території РФ. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів.

та напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України та здійснює обстріли населених пунктів з території РФ. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів. На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки росіян в районі Синьківки Харківської області, де окупанти прагнули прорвати оборону ЗСУ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема: Дворічна, Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.

напрямку Сили оборони відбили 2 атаки росіян в районі Синьківки Харківської області, де окупанти прагнули прорвати оборону ЗСУ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема: Дворічна, Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку відбито 6 атак ворога в районах Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

напрямку відбито 6 атак ворога в районах Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі Кліщіївки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема: Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі Кліщіївки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема: Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку, відбито 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворожі війська без успіху намагалися покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них: Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське Донецької області.

напрямку, відбито 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворожі війська без успіху намагалися покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них: Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське Донецької області. На Мар’їнському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області як Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка.

напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області як Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка. На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема: Вугледар, Урожайне, Пречистівка, Старомайорське Донецької області.

напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема: Вугледар, Урожайне, Пречистівка, Старомайорське Донецької області. На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога в районі західніше Вербового Запорізької області, де противник безуспішно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них.

напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога в районі західніше Вербового Запорізької області, де противник безуспішно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них. В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали: Берислав, Херсон, Станіслав Херсонської області та Солончаки Миколаївської області, також окупанти здійснили обстріли з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів: Тягинка, Іванівка, Кринки, Велетенське Херсонської області.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії на позиції наших військ, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат", - повідомили в Генштабі.

Удари ЗСУ по росіянах

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ нанесли ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та 1 складу боєприпасів противника.