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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони відбили атаки РФ на 7 напрямках, найбільше - на Новопавлівському

29 лютого, 2024 четвер
07:08
Війна з Росією військові, ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті відбулося 99 бойових зіткнень. Українські захисники відбили ворожі атаки на 7 напрямках, найбільше на Новопавлівському - 38

Про це 29 лютого пише Генштаб ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ", на Волинському та Поліському напрямках, оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в БІлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де ворог, 38 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку Силами оборони відбито 1 атаку противника в районі східніше Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку, Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Армія РФ завдала 10 ракетних та 105 авіаційних ударів по Україні

Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 163 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Плоске, Бударки, Варварівка, Куп’янськ, Синьківка та Кислівка Харківської області; Новоєгорівка, Макіївка, Білогорівка Луганської області; Терни, Роздолівка, Васютинське, Часів Яр, Олександропіль, Очеретине, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Орлівка, Нетайлове, Курахове, Новомихайлівка, Вугледар, Водяне, Костянтинівка, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Новодарівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Українські сили уразили 4 артилерійських засобів та систему ППО ворога

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по пункту управління, 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 артилерійських засобах, засобу протиповітряної оборони, станції РЕБ та ще по іншій важливій цілі противника.

  • Протягом доби 28 лютого на фронті відбулося 79 бойових зіткнень. Росіяни 64 рази намагалися атакувати підрозділи Сил оборони. Найбільше - на Новопавлівському напрямку.

Теги:
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