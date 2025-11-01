Сили оборони відкинули ворога поблизу Нового Шахового на Донеччині, - DeepState
Станом на 1 листопада українські військовослужбовці відкинули противника поблизу Нового Шахового Донецької області
Про це повідомляє DeepState.
"Сили оборони України відкинули противника поблизу Нового Шахового", - йдеться у повідомленні.
Водночас російські війська просунулись поблизу Козацького й у Миролюбівці на Донеччині та поблизу Красногірського Запорізької області.
Окрім цього загарбники встановили контроль над Новогригорівкою на Запоріжжі.
фото: deepstatemap
- Станом на 31 жовтня російські війська просунулися у Покровську на Донеччині та кількох населених пунктах Запорізької області.
