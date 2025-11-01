Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Сили оборони відкинули ворога поблизу Нового Шахового на Донеччині, - DeepState

Сили оборони відкинули ворога поблизу Нового Шахового на Донеччині, - DeepState

Марія Музиченко
1 листопада, 2025 субота
16:34
Війна з Росією ЗСУ, Сили оборони

Станом на 1 листопада українські військовослужбовці відкинули противника поблизу Нового Шахового Донецької області

Зміст

Про це повідомляє DeepState.

"Сили оборони України відкинули противника поблизу Нового Шахового", - йдеться у повідомленні.

Водночас російські війська просунулись поблизу Козацького й у Миролюбівці на Донеччині та поблизу Красногірського Запорізької області.

Окрім цього загарбники встановили контроль над Новогригорівкою на Запоріжжі.

фото: deepstatemap

фото: deepstatemap

  • Станом на 31 жовтня російські війська просунулися у Покровську на Донеччині та кількох населених пунктах Запорізької області.
