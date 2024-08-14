Сили оборони використовують на фронті понад 30 собак-роботів , - Bild
Збройні сили України вже застосовують на фронті понад 30 собак-роботів BAD.2 від британської компанії Brit Alliance
Про це пише Bild з посиланням на джерела.
BAD.2 - це компактні, міцні та маневрені сухопутні дрони на чотирьох лапах, яких веде оператор. Вони допомагають дістатися туди, куди не може потрапити повітряний дрон, наприклад всередину будівель або російських окопів.
У виданні кажуть, що собаки-роботи з відеокамерою розвідують околиці, виявляють міни-пастки та обчислюють пересування збройних сил Росії, що значно знижує ризик для українських розвідників.
За даними BILD, зараз на фронті ЗСУ використовує понад 30 собак-роботів BAD.2. Завдяки протитепловому камуфляжу від німецької фірми Concamo їх практично неможливо виявити.
Роботи безшумно крадуться по полю бою зі швидкістю до 15 км/год і діють у розташуванні противника в радіусі 3,5 км протягом максимум п'яти годин. Їхня вартість залежно від модифікації становить від 4 до 8 тис. євро.
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