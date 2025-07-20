Сили оборони вночі знищили 18 з 57 "шахедів", якими РФ атакувала Україну
Сили оборони збили 18 ударних БПЛА типу Shahed, якими російська армія з вечора атакувала Україну. Ще 7 БПЛА-імітаторів були локаційно втрачені
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
У ніч на 20 липня (із 20:00 19 липня) противник атакував 57-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.
Атаковано Запоріжжя та прифронтові території Донецької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 18 ворожих "шахедів"(безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.
Крім того, 7 БПЛА – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зафіксовано влучання 32 БпЛА у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Ворожа атака триває – нова хвиля "шахедів" прямує з північно-східного напрямку.
- У суботу, 19 липня, ввечері російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. У Запорізькій області внаслідок атаки поранено трьох людей.
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