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Сили оборони за добу ліквідували 1050 окупантів і 4 ворожі танки
За минулу добу під час бойових дій на фронті українські захисники знищили ще 1050 російських окупантів, а також низку одиниць ворожої техніки і зброї
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 585 140 (+1050) осіб,
- танків ‒ 8421 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 294 (+8) од,
- артилерійських систем – 16 384 (+39) од,
- РСЗВ – 1138 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 910 (+0) од,
- літаків – 365 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 158 (+36),
- крилаті ракети ‒ 2420 (+6),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 148 (+54) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2738 (+1) од.
Дані уточнюються.
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