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Сили оборони за добу ліквідували 1350 окупантів, 71 БПЛА і 34 артсистеми
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1350 військових. Сили оборони знищили 71 безпілотник і 34 артилерійські системи
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 681 580 (+1350) осіб,
- танків ‒ 9079 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18 199 (+24) од,
- артилерійських систем – 19 623 (+34) од,
- РСЗВ – 1234 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 981 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 404 (+71) од,
- крилаті ракети ‒ 2624 (+0) од,
- кораблі ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27 111 (+77) од,
- спеціальна техніка ‒ 3499 (+20) од.
Дані уточнюються.
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