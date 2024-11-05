Маск і платформа Х стали епіцентром дезінформації про вибори у США, - Reuters
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Сили оборони за добу ліквідували 15 танків, 29 артсистем і 1260 військових армії РФ
За минулу добу на російсько-українському фронті окупаційна армія втратила ще 1260 своїх військових, а також низку одиниць техніки та озброєння
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 701 650 (+1260) осіб,
- танків ‒ 9208 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18 581 (+43) од,
- артилерійських систем – 20 150 (+29) од,
- РСЗВ – 1245 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 996 (+2) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 309 (+29) од,
- крилаті ракети ‒ 2631 (+2) од,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28 278 (+41) од,
- спеціальна техніка ‒ 3587 (+0) од.
Дані уточнюються.
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