Сили ППО за ніч знищили російську ракету і 67 "шахедів", один дрон полетів до Білорусі
Інфографіка
Сили оборони за добу ліквідували 5 танків, 27 артсистем і 1250 військових армії РФ
Протягом минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила низку одиниць своєї техніки, а також близько 1250 військових
Зміст
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 653 060 (+1250) осіб,
- танків ‒ 8874 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17 503 (+27) од,
- артилерійських систем – 18 822 (+27) од,
- РСЗВ – 1204 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 963 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 224 (+38),
- крилаті ракети ‒ 2610 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25 548 (+53) од,
- спеціальна техніка ‒ 3313 (+16) од.
Дані уточнюються.
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+12°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.76Продаж 46.45
- Актуальне
- Важливе
2024, понедiлок
30 вересня
08:47
Оновлено
Росіяни атакували Україну "шахедами" та ракетами: у Києві та області пролунали вибухи
08:38
Ураган "Гелен" у США: кількість загиблих зросла до щонайменше 90, без світла 2,7 млн споживачів
08:04
Найстарша учасниця за всю історію: до фіналу конкурсу "Міс Всесвіт Південна Корея" потрапила 80-річна модель
07:36
У Мілані виступили проти перейменування аеропорту на честь експремʼєра Італії і друга Путіна Берлусконі
06:37
Російський уряд намагається приховати від населення збільшення витрати на війну у 2025 році, - ISW
00:38
Саудівська Аравія готова стати посередником для досягнення миру між Україною та РФ, - очільник МЗС
2024, неділя
29 вересня
23:01
"Зробіть доленосний крок": священник УПЦ МП з Чернігова закликає Онуфрія розірвати зв’язки із російською церквою
22:55
Оновлено
З початку доби на фронті відбулося 136 боєзіткнень: РФ здійснила понад 3300 обстрілів України
21:57
Ексклюзив
"Об’єкти винищення були абсолютно різними": історикиня Боряк про різницю між Голокостом і Голодомором
21:52
"Чорні трансплантологи вирізають органи у поранених і загиблих військових ЗСУ": РФ поширила черговий фейк
21:43
Ексклюзив
На Заході дуже погано сприймається те, що сучасна Росія є аналогом нацистів, - дисидент Зісельс
21:31
Якщо українське суспільство не прокинеться, ворог наблизиться до великих міст з сотнями тисяч жителів, - заступник командира Третьої штурмової Жорін
21:09
Огляд
Уражений військовий арсенал "Котлубань", вибухи у Криму й пожежі у Москві та під Новошахтинськом: де в росіян вибухало та палало цього тижня
20:31
"Намагаються закріпитись у багатоповерхівках й околицях міста": DeepState розповів про ситуацію у Вугледарі
20:00
Оновлено
"Динамо" розбило "Лівий берег", а "Оболонь" здолала "Інгулець". Розклад і результати 8-го туру УПЛ
19:20
"Я думаю, що він повинен боятися використовувати ядерну зброю": Зеленський про ядерні погрози Путіна