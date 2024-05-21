Сили оборони за добу знищили 15 танків, 42 артсистеми і понад 1300 військових армії РФ, - Генштаб
Упродовж доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували сотні одиниць техніки загарбників та ще 1380 військових окупаційної армії
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 495 070 (+1380) осіб,
- танків ‒ 7605 (+15) од,
- бойових броньованих машин - 14 699 (+34) од,
- артилерійських систем – 12 779 (+42) од,
- РСЗВ – 1077 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 811 (+4) од,
- літаків – 354 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 290 (+54) од,
- крилатих ракет ‒ 2207 (+2) од,
- кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 383 (+72) од,
- спеціальної техніки ‒ 2085 (+6) од.
Нагадаємо, Військово-Морські сили України 19 травня повідомили про знищення російського морського тральщика "Ковровець".
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