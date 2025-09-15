Сили оборони затопили цю трубу: командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" про Куп'янськ

Про це в ефірі Еспресо сказав командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко.

"Під час ведення активних бойових дій не було можливості викопати цю трубу з використанням інженерної військової техніки, тому що ці зони перебували під постійним вогневим ураженням з боку противника.

Тому Сили оборони перекрили клапани й унеможливили просування противника. Також за допомогою інженерних боєприпасів трубу було значно пошкоджено. Тому раніше противник не мав можливості використовувати її для доставки живої сили", - пояснив Федоренко.

За словами командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес", упродовж бойових дій ворог зумів здійснити підземні роботи, а також прокласти собі дорогу й можливість пересування саме по цій трубі.

"Силами оборони, після виявлення цих фактів, було завдано низку вогневих уражень, що дозволило в районі річки Оскіл пошкодити цю трубу і, як наслідок, затопити її. На цей момент рух противника по трубі не фіксується. Противник знову почав лізти через переправи річки Оскіл.

Це не означає, що з часом ворог не зможе цю трубу поновити, але контроль за нею ведеться пильно. І в разі, якщо противнику вдасться провести роботи з відкачування, зварювання чи вирівнювання цієї труби, якщо вона не критично пошкоджена, вже є повне розуміння алгоритму її ураження", - додав Федоренко.