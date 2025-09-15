Сили оборони затопили цю трубу: командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" про Куп'янськ
Сили оборони пошкодили та затопили підземну трубу в районі Куп'янська, якою пересувалися російські війська. Наразі рух противника цією трубою не фіксується
Про це в ефірі Еспресо сказав командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко.
"Під час ведення активних бойових дій не було можливості викопати цю трубу з використанням інженерної військової техніки, тому що ці зони перебували під постійним вогневим ураженням з боку противника.
Тому Сили оборони перекрили клапани й унеможливили просування противника. Також за допомогою інженерних боєприпасів трубу було значно пошкоджено. Тому раніше противник не мав можливості використовувати її для доставки живої сили", - пояснив Федоренко.
За словами командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес", упродовж бойових дій ворог зумів здійснити підземні роботи, а також прокласти собі дорогу й можливість пересування саме по цій трубі.
"Силами оборони, після виявлення цих фактів, було завдано низку вогневих уражень, що дозволило в районі річки Оскіл пошкодити цю трубу і, як наслідок, затопити її. На цей момент рух противника по трубі не фіксується. Противник знову почав лізти через переправи річки Оскіл.
Це не означає, що з часом ворог не зможе цю трубу поновити, але контроль за нею ведеться пильно. І в разі, якщо противнику вдасться провести роботи з відкачування, зварювання чи вирівнювання цієї труби, якщо вона не критично пошкоджена, вже є повне розуміння алгоритму її ураження", - додав Федоренко.
- Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін і Генеральний штаб ЗСУ спростували повідомлення OSINT-проєкту DeepState про нібито проникнення російських військ у місто через газову трубу — за їхніми даними Куп’янськ залишається під контролем українських сил, хоча бої тривають на його околицях і ситуація залишається складною.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.98 Купівля 40.98Продаж 41.45
- EUR Купівля 48.09Продаж 48.74
- Актуальне
- Важливе