Сили оборони звільнили Січневе на Дніпровщині
141-ша окрема механізована бригада звільнила від російських окупантів село Січневе у Дніпропетровській області
Відео з населеного пункту 141-ша окрема механізована бригада оприлюднила у telegram.
"Січневе. Крок за кроком звільняємо нашу землю. На цих кадрах — не кіно, а реальна бойова робота. Це — успішні штурмові дії в селі Січневе, проведені бійцями 141-ї окремої механізованої бригади", - йдеться у повідомленні.
У бригаді зазначили, що воїни зі штурмового підрозділу "Шквал" вкотре довели свій високий професіоналізм. В результаті операції 50 росіян знищено, 8 захоплено у полон.
"Ця операція — доказ того, що ми не стоїмо на місці. Ми не лише тримаємо оборону, а й впевнено йдемо вперед, звільняючи свої території та безжально нищачи кожного клопа, який заповз на нашу землю", - написали у бригаді.
- 26 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що для рішучого наступу на Дніпровщині у росіян не вистачає сил і засобів.
