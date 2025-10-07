Сили оборони звільнили Січневе на Дніпровщині

Відео з населеного пункту 141-ша окрема механізована бригада оприлюднила у telegram.

"Січневе. Крок за кроком звільняємо нашу землю. На цих кадрах — не кіно, а реальна бойова робота. Це — успішні штурмові дії в селі Січневе, проведені бійцями 141-ї окремої механізованої бригади", - йдеться у повідомленні.

У бригаді зазначили, що воїни зі штурмового підрозділу "Шквал" вкотре довели свій високий професіоналізм. В результаті операції 50 росіян знищено, 8 захоплено у полон.

"Ця операція — доказ того, що ми не стоїмо на місці. Ми не лише тримаємо оборону, а й впевнено йдемо вперед, звільняючи свої території та безжально нищачи кожного клопа, який заповз на нашу землю", - написали у бригаді.