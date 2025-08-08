Сили ППО ліквідували 82 зі 108 безпілотників, якими РФ атакувала Україну вночі

Про це інформують Повітряні сили.

Вказано, що росіяни атакували Україну 104 "шахедами" і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також 8 швидкісними (реактивними) БПЛА із напрямків: Шаталово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ і тимчасово окупованого Криму.

Для відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, за попередніми даними, ППО збила або подавила 3 реактивні безпілотники та 79 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.