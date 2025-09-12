Сили ППО уразили 33 із 40 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
У ніч на 12 вересня російська окупаційна армія застосувала для атаки на Україну 40 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів. Оборонці українського неба уразили 33 ворожі дрони
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що ворог здійснював запуски безпілотників із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ. Понад 20 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 33 ворожі БПЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, сході та в центрі країни", - зазначили в Повітряних силах.
Там додали, що зафіксовано влучання 6 ударних БПЛА на 3 локаціях.
- Увечері 11 вересня російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. Через влучання по промзоні на околиці Сум є загиблий.
