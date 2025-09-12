Сили ППО уразили 33 із 40 БПЛА, якими РФ атакувала Україну

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ворог здійснював запуски безпілотників із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ. Понад 20 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 33 ворожі БПЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, сході та в центрі країни", - зазначили в Повітряних силах.

Там додали, що зафіксовано влучання 6 ударних БПЛА на 3 локаціях.